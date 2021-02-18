寒流襲美｜3500隻海龜凍到暈　民眾急搶救至會議中心避寒

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-18 21:00

寒流侵襲下怕凍的不僅是人類，海龜一樣「唔凍得」。美國多地出現極為寒冷的天氣，德州更是重災區，要實施輪流停電。當地南帕德雷島（South Padre Island）發生大規模海龜「冷昡暈」（Cold-Stunned）事件，由於水溫太冷會危及海龜性命，保育組織聯同民眾合力營救，將超過3500隻凍到暈的海龜送到島上會議中心暫住。動保組織感激整個社區都合力拯救海龜，笑言當龜龜們「醒來」時，恐怕會迎來一場「瀨屎秀」。

島上民眾聯同動保組織將逾3500隻海送到會議中心避寒，場面壯觀。（「Sea Turtle, Inc」fb圖片）

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寒潮侵襲美國，低溫逼得德州要實施輪流停電，天氣太凍危及不少珍貴動物的性命。該州南帕德雷島發生大規模海龜「冷昡暈」事件，由於海龜是冷血動物，要依賴外部熱源維持體溫，當地水溫降到50年代以來的低點，海龜如常在Laguna Madre的淺水區覓食，但過低氣溫令牠們的心律和血液循環變得緩慢，容易昏睡。

幸好當地民眾紛紛出動不停在河道和淺水區撈起海龜，將牠們帶到島上會議中心。當地傳媒報道，島民洛迪古斯（Henry Rodriguez）聯同其他駕船人士一起從水中救出海龜，陸上亦有志願者救出被海水沖上岸的海龜。南帕德雷島會議及旅遊局執董艾德（Ed Caum）稱，在眾人熱心幫忙下現時每隔15分鐘就會有卡車停下，有時有人會帶1、2隻海龜前來，有些人則駕大卡車，車上裝了數十隻海龜，中心要把溫度調節至攝氏15.5度保護海龜。

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當地海龜保育組織「Sea Turtle, Inc」的執行總監Wendy Knight指，如果不是整個社區都在幫忙，可能許多海龜已遭遇不測，正常每一兩年合計只會有逾百隻海龜出現「冷昡暈」，但現在他們已救助超過4000隻，並已經停止再統計下去，中心內的海龜很多都嚇到無法移動。

當地時間周三（17日），會議中心內放滿逾3500隻海龜，牠們待在大廳、走廊臨時搭建的帳篷，或小朋友玩的水池內。中心早前一度斷電令水箱的水溫下降，令救援工作變得困難，工作人員要將海龜取出並放到地板和箱子中，牠們看起來很痛苦。幸好有SpaceX的人員前往幫忙，更留下發電機及幾名技術人員，重新將水缸的溫度加熱。

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Knight相信氣溫回升後，海龜們自然會「醒來」，有望周六（20日）開始可以將海龜放回大海，但數千隻海龜醒來都是一場大挑戰，因為牠們需要馬上大小二便，練習移動腳和頭，應該會上演「瀨屎秀」。南帕德雷島周三（17日）下午氣溫只有約攝氏4度，義工們會等到氣溫回升到攝氏15度左右才將海龜放回海灣內，一班當地船員已計劃分階段將海龜送到海灣，亦會駕車將牠們載到附近海灘上放生。

「冷昡暈」是指海龜長時間身處冰冷海水時所觸發的低溫反應，海龜身處攝氏10度海水時會停止進食、游泳及游上水面呼吸，牠們只會漂浮着亦無法潛水，因不停暴露在風浪中，情況會非常危險。佛羅里達州海龜醫院經理Bette Zirkelbach 指，海龜是冷血動物，會吸收周圍的水和空氣溫度維持體溫，自身不懂調節，水溫太凍會影響牠們心律、血液循環、新陳代謝，出現嚴重的嗜睡，如果不及時治療會導致休克，出現肺炎甚至死亡。

（綜合）

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