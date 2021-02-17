爆！台男門口放煙花　狗狗秒叼入屋爆到全屋火光　結局離奇估唔到

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-17 08:00

香港法例早已禁止燃放煙花炮仗，但台灣村郊地方未有此限，日前網傳出1條狗狗叼炮仗的影片，笑翻許多網民。網上瘋傳的影片顯示，1名男子在家門外放煙花慶新年，但點燃火藥引後，愛犬竟叼起紙筒，快速走入屋內「炸屋企」，接着屋內閃出火光及煙霧彌漫。男主人冒險撿起煙花拿到屋外，殊不知狗狗再次把正在冒出煙花的紙筒叼起，並放到自己的狗屋，讓它繼續爆。影片看得網民相當驚訝，留言指「第一次看到不怕鞭炮的狗」，不過亦有人認為情況相當危險，「房子燒起來會欲哭無淚」。

狗狗見到已點燃的炮仗也沒有在怕，反而上前叼起。（fb專頁「爆廢公社公開版」影片截圖）

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大家過年時或會聽到炮仗聲，但香港法例其實早已禁止燃放煙花或炮仗，日前有台灣網民上傳狗狗叼煙花的影片，吸引逾5萬人分享，更被轉載到其他社交群組，引起熱烈討論。影片中狗主在家門外燃放煙花增添新春氣氛，沒想到家中名叫「小不點」的狗狗竟然不怕煙火，還叼起正在噴出煙花的紙筒跑入屋。

事發時，男主人已點燃了煙花，這時2隻狗狗在旁邊觀望，惟個子較小的小不點看起來完全不怕，走近查看噴出不火花的紙筒，突然間叼起高速跑入屋企，片中即時傳出女子尖叫聲，煙花就在門內的電單車旁爆開，屋內火光狂閃，並且有陣陣白煙。狗狗咬住爆出「啪啪聲」的紙筒，男主人隨即走入屋內，搶走牠口中的紙筒再放到門外，詎料事件竟還有後續。

狗狗「炸屋企」逐格睇：

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體型較大的黑色狗狗只在旁觀看，有網民笑言牠是在屋外看看朋友是否安好。（fb專頁「爆廢公社公開版」影片截圖）

正常男主人以為危機已化解，沒料到小不點對煙花有莫名的好奇，牠追出屋外後，再次叼起正噴出煙花的紙筒，帶回自己的狗屋內，讓它繼續爆，狗屋內頓時火光紅紅。事發過程中，另1隻體型較大的黑色狗狗只敢在旁觀望，最後小不點卻毫髮無傷的走出來，場面非常搞笑。

網民笑稱狗狗很懂玩又大膽，覺得煙花放在屋外「不夠旺」，牠就是要將旺氣帶入屋；亦有人替狗狗「配音」，稱「我瘋起來連自己家都炸」。不過有留言認為當時的情況其實非常危險，因屋內泊了電單車，狗狗叼煙花爆開時就在電單車的不遠處，如觸及易燃物品後果可能很嚴重，所以應該要注意安全。

網民點睇：

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台灣基進黨立委陳柏惟也轉載影片，原來「小不點」是台中霧峰服務區主任娘家養的，又考慮對方正考慮把狗狗帶到台中，「讓大家來看牠的時候不要帶鞭炮」。

（綜合）

樓主表示柴犬寶寶僅到家3日，但即發現爸爸已對牠產生濃厚感情，竟躺在地上看着籠中的小狗。（sss_inu@Twitter圖片）

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