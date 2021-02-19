日本和歌山JR站候車室成打卡熱點　6隻青蛙雕像竟有防疫用途？

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-02-19 21:00

【日本 / 疫情 / 和歌山 / JR】過去1年，疫情讓大家學懂保持社交距離，就連不少地方亦特意加設可愛的擺設避免人群聚集。早前日本和歌山一JR車站的候車室，放置了6隻不同姿勢的青蛙雕像，因為外型可愛，為這個無人車站增添童話氣息，更引來不少人特意前來打卡，網民都紛紛留言大讚有心思。

位於和歌山縣的印南站候車室內擺放了6隻青蛙雕像。（tangyorai @Twitter圖片）

有日本網民於Twitter上載相片，表示位於和歌山縣的印南站成了熱門的打卡地點。原來候車室內不同位置分別擺放了6隻青蛙雕像，是造型作家松下太紀特別設計的作品，希望以青蛙為主題振興當地經濟。

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相中可見，每個青蛙雕像各有不同姿勢，有些坐在椅子、有些倚在窗邊，非常可愛。正因如此，車站由本來無人，變成近期不少民眾前往參觀的打卡熱點。而車站亦因為6隻青蛙加添了不少童話感，牠們並非只是裝置藝術，更充當「隔板」，讓乘客2至3人一組，實用又有美感。

6隻青蛙雕像是造型作家松下太紀的作品，以青蛙為主題振興當地經濟。（tangyorai @Twitter圖片）

除了印南站，附近的日高郡印南町當地正是以「青蛙」為主題吸引遊客，而車站附近的「青蛙橋」也是當地特色之一。不少網民表示希望到此一遊，「很可愛呢」、「青蛙是我的最愛」、「是個很有鄉村風情的特色主題」。

（tangyorai @Twitter）

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