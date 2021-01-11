新冠肺炎｜日本和歌山縣酒店住客量銳減　熊貓公仔空房等客超可憐

日本新一波新冠肺炎疫情相當嚴重，感染個案有增無減，早前當地政府為振興國內經濟特意推出「Go Toトラベル」（Go to Travel）計劃，但因為疫情再反彈，令計劃要暫停。大阪和歌山縣一酒店本來為了參加計劃的本地遊客，特意贈送熊貓公仔，但因為疫情下無人入住，熊貓公仔只能默默在空房等待客人來臨，不少網民亦高呼可憐。

在白濱町的白良莊格蘭酒店於是配合計劃，特意向國內遊的遊客贈送一隻可愛熊貓公仔。（NHK片段截圖）

位於大阪的和歌山縣白濱町一直偏受國內外遊客歡迎，自從疫情爆發後，遊客量大減，附近的酒店入住客量同樣減少。政府在去年特意推出「Go Toトラベル」（Go to Travel）計劃，吸引不少本地人前往國內多個旅遊熱門區域。在白濱町的白良莊格蘭酒店亦配合計劃，特意向國內遊的遊客贈送1隻可愛熊貓公仔。

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不過好景不常，疫情自去年12月開始再反彈，加上政府近日再次宣佈緊急狀態令，酒店負責人福井信行表示，自7日開始已收到約200個客人取消預訂的要求，擔心如緊急狀態令持續，對國內遊的客人失去外出的信心，同時酒店會有很大影響。

有網民即發現可愛的熊貓公仔因為無人入住而要在房內孤伶伶等待，非常可憐。（NHK片段截圖）

日本媒體更在訪問期間拍攝酒店房間，有網民即發現可愛的熊貓公仔因為無人入住而要在房內孤伶伶等待，非常可憐。相片引來大批網民討論，不少人亦高呼很想去旅行，「熊貓仔要等我」、「疫情何時才完結」、「很久沒有出遠門了」、「天啊，這是甚麼折磨人的日子」。

（NHK）

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