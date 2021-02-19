安心出行︱店員助長者安裝　疑擅自刪其他App　家人：問都冇問過

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-19 12:00

【安心出行App】政府規定昨日（2月18日）起，除非食肆維持每枱最多2名食客及放棄晚巿堂食，否則食客光顧時需要使用「安心出行」App或留下個人資料。惟不少長者對App的操作感困難，有網民就分享其家人到大型連鎖食肆，首次使用「安心出行」時的「不幸經歷」，當店員協助他安裝應用程式時，竟擅自將手機內的2個程式刪除，包括WhatsApp等資料化為烏有。

有網民就分享其家人到大型連鎖食肆，首次使用「安心出行」時的「不幸經歷」，當店員協助他安裝應用程式時，竟擅自將手機內的2個程式刪除。（示意圖，非涉事食肆/資料圖片）

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有屯門街坊昨晚（18日）投稿至facebook專頁「屯碼牛牛」，指家中長者到龍門居一間大型連鎖食肆用餐時，被要求安裝「安心出行」應用程式，惟老人家不懂操作，店員遂「好好心」協助。

可是長者回家後發現，手機內除了安裝「安心出行」，WhatsApp及另1個公司App竟消失了，相信是因手機容量爆滿，店員「聰明到問都唔問聲」，就幫他刪去上述2個App，結果在最近數個月都沒有存檔下，WhatsApp紀錄及公司App的資料都消失得無影無蹤，令老人家很不開心。

樓主其後致電該店投訴，但經理堅持沒有刪除，更稱2位負責協助客人安裝程式的40多歲員工，熟悉所有手機的操作，反質疑是老人家自己刪除，讓樓主更為不滿，「我好想知佢有幾肯定？佢根本唔係想處理件事，連道歉都無句」。

市面「安心出行」情況圖輯▼▼▼

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樓主批評食店的處理手法差劣，「老人家唔識，咪畀人哋填form（表）登記囉，做乜一定要人哋裝安心出行？」，又說若前線員工不懂安裝，亦不應該胡亂協助，「每個人電話資料都好珍貴，剷咗就冇晒」，並希望各食肆都能妥善處理「安心出行」事宜。

有網民看完樓主的分享後，都認為食店做法不合宜，不應強迫客人安裝，又指要好好提醒年長家人，不要讓陌生人處理手機資料，不懂操作時堅持填表就可以。

更多網民咁樣講▼▼▼

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