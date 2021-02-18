安心出行？未來奶奶製電子表格記行蹤　港女呻：唔信我不如裝CCTV

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-18 12:00

【安心出行App】政府宣布，食肆今日（18日）起可有條件恢復晚市堂食至晚上10時，並容許最多4人一枱，但食客進入時必須以手機掃描「安心出行」二維碼或登記個人資料。「安心出行」程式推出後引起爭議，有港女於討論區大呻，未來奶奶比政府更早推出類似措施，指對方一向不信任同住的她，近日更自製電子表格，要求記錄她和男友的出入屋時間，大嘆：「佢咁唔信我，不如裝CCTV（閉路電視）一了百了！」

港女指同住的未來奶奶自製電子表格，要求她與男友出入屋前也要記錄時間。（《BB來了》劇照）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該名港女早前於香港討論區發文，稱正與男友及未來奶奶同住，但未入門已遇到婆媳問題。她指未來奶奶一向不喜歡自己，同住後情況更嚴重，「一齊住咗半年，對我仲衰過未住入去之前，之前整唔見嘢又話我偷，最後發現係佢原來自己放好咗」。

至近日未來奶奶得知政府將推行「安心出行」程式，竟自製電子表格，要求她及男友出入屋時「要嘟」，記下平日出門及回家時間，以得知兩人行程。港女得知表格一事後深感無奈，大嘆：「我哋都就嚟30歲啦，唔通咩都要佢管咩？其實我好佩服佢咁大年紀都識玩咁多科技嘢，所以我叫佢咁唔信我，不如裝CCTV一了百了！」

港女直言與未來奶奶同住只為儲錢買樓，大嘆對方樣樣也要管。（《BB來了》劇照）

她續指，明白搬走是最直接解決婆媳問題的方法，不過自己正與男友儲錢，「希望可以買間大少少嘅」，因此才逼不得已繼續與未來奶奶同住，「但未來老公都叫撐我嘅」。

帖文引來網民熱議，不少人認為若樓主及男友因儲錢而要與長輩同住，則要繼續忍耐及遷就對方，「做人要取捨，想儲錢受下氣，好正常」、「當今時勢實在難料，你想他朝有自己嘅小天地，今日唯有忍無可忍，仍須再忍」。亦有人認為她可與未來奶奶坦承傾談，「有冇坦白從寬，問佢咩唔鍾意你」、「會唔會有啲嘢做咗係佢唔鍾意呢？」。

同場加映：未來奶奶不捨30歲仔結婚 結局好唏噓

+ 9 + 9 + 9

同場加映：另一台女遇上超迷信奶奶

+ 9 + 9 + 9

同場加映：入門要小心！5個星座係野蠻奶奶 處女挑剔天蠍毒舌

【12星座】入門要小心！5個星座係野蠻奶奶 處女挑剔天蠍毒舌