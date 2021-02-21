擔憂心愛小店疫下結業　日男拍片打卡幫搵生意　最後娶埋老闆姪女

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-02-21 22:00

日本受疫情影響，民眾仍減少外出，不只大型連鎖店，就連小店的生意也因此大減，一間又一間接着倒閉。當地有網民最近在twitter分享疫情下的幸運小故事，他表示去年正值疫情最嚴峻時期，擔心一間最愛的居酒屋小店會倒閉，於是幾乎每日也去光顧吃烏冬，他的誠心最終被老闆留意，樓主近日更宣佈與老闆的姪女結婚，獲得大批網民祝福。

樓主日前更在Twitte宣佈婚訊，表示與烏冬店老闆的姪女結婚了。（kurukukukururu@Twitter圖片）

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該網民日前於twitter分享自己的婚訊，表示這一切都是個幸運又奇妙的經驗。樓主稱，他一直很喜歡位於東京荒川區西日暮里的手打烏冬店兼居酒屋「天下一」，但因為去年日本疫情不斷擴散，同時也有大大小小的店舖因此倒閉，於是非常擔心自己的最愛也會淪落同一下場，於是決定以行動支持小店。

樓主自去年3月開始幾乎每日光顧店舖吃烏冬，又在twitter、YouTube上載打卡相及影片宣傳，他更於店內多次舉辦網聚。直至同年9月，樓主表示已為小店貢獻了20萬日圓（約1.4萬港元）以上。

他更在twitter撰文感謝向各位有份支持小店的人，「我還會繼續舉辦類似的活動，希望大家還能共襄盛舉，感謝各位今天的參與。」老闆見到樓主的熱心幫助也大為感動，於是當了1次「月老」，把自己的姪女介紹給樓主，兩人最後成功「拉埋天窗」，樓主日前更在twitter宣佈婚訊，承諾建立1個幸福的家庭。

大批網民留言送上祝福，更大讚是個非常感動的故事，「這碗烏冬給你的不只是味覺上的幸福呢」、「太不可思議了」、「恭喜你」、「因疫情而得福的人是最幸運」。

（kurukukukururu@twitter）