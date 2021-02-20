日本社長1個原因成日發嬲打穿牆　員工裱框即變爆笑黑歷史展覽

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-02-20 21:00

一個人太過生氣可能會失控，就像日本1位社長常常因為怒火中燒而一拳打穿牆，餘下的「手尾」當然要靠員工處理。日本有打工仔最近就在Twitter上載相片，表示每次都把被老闆打到破爛的牆身裱框當畫作，變成社長發脾氣的黑歷史展覽，破裂的牆壁意外地有藝術感，引來一眾網民留言表示爆笑。

樓主最近就在Twitter上載相片，將每次被老闆打到破爛的牆身裱框，變成社長發脾氣的黑歷史展覽。（yuki_banamon@Twitter圖片）

打工仔日前於Twitter上載相片，稱社長因為常常都未有攝取足夠鈣質而感到生氣，繼而出手打穿事務所的牆身，變成一個個黑洞。樓主又稱她未有補洞，反而用相框裱起來，結果變成像藝術展覽的作品，記錄了社長發脾氣的黑歷史。

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相中可見，樓主非常有心思地用不同款式的框裱起社長的「作品」，每個框下更會有名牌標示「作品名」。

不少網民留言大讚有創意，「我還以為他因為缺鈣所以像蝸牛一樣啃食水泥來攝取，結果不是我想像的那樣啊」、「雖然社長的個性有問題，但容忍你把它變成展覽這點也算是另類的寬容吧」、「終有一天牆上都是洞吧」。

有專家指，鈣質在人體機能中非常的重要，因為血液中的鈣濃度和神經細胞的作用有很大的關係，血液中的鈣濃度需要維持平衡，才能有助維持神經細胞的穩定。一旦鈣攝取不足，血鈣濃度不穩時，內分泌則大亂及神經細胞處於興奮狀態，使人體無法放鬆，此時就會感到心情焦躁而極易發脾氣，出現情緒難以控制等情況。而其實從日常飲食中亦可吸收足夠鈣質，如牛奶、乳酪、芝士等乳製品；還有莧菜、九層塔、芥蘭，以及黃豆、黑芝麻、小魚乾等。

（yuki_banamon@Twitter）

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