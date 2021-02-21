港女自爆3招小心機收服曖昧對象惹熱議　網民話呢招咪對直男用

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-21 23:00

曖昧時心如鹿撞、患得患失的感覺有時比正式戀愛更讓人心動。有港女於討論區分享曖昧時向心儀對象耍的小心機，稱用了3招成功將對方收服，令他成為正式男友。帖文引起網民討論，不少女生紛紛稱有共鳴，留言表示自己也曾用類似招數，亦有網民稱部分方法未必適用於所有男生，尤其是對女生心思較不敏感的「直男」。

有港女於討論區分享曖昧期間的小心機，表示女生也要花心思向心儀對象暗示，帖文引起不少女網民共鳴。（《愛的迫降》劇照）

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該名港女早前於Dcard討論區以「女仔曖昧時嘅小心機」為題發文，分享曖昧時期向男友使出的小心機，「我男朋友到𠵱加都仲以為係佢好主動先追到我返嚟，但其實係曖昧緊嗰陣我有好多心機畀位佢入」。

港女指，曾使用的曖昧小心機包括於天氣變涼時刻意不帶外套，再主動表示感到寒冷，讓心儀對象借出外套或幫助暖手；或是於不同話題或行為上「扮傻」，給予對方幫忙的機會，過程中亦可「不經意」撒嬌。最後1招則是乘車時扮作睡着，「唔小心中下中下瞓落佢度」。

樓主指，適時「扮傻」或是「扮瞓覺」是推進曖昧感情的一大要點。（《愛的迫降》劇照）

帖文一出即引來網民討論，不少女生直呼有共鳴，直指曾於曖昧對象面前「嗌凍」及「扮蠢」，認為大部分男生也會受落，「有時太蠢唔畀位佢入就永遠無進展」、「好多男人真係好食扮傻呢一套」、「唔通真係咁多人很傻很天真咩，其實都係扮下嘢畀位對方入」，有男生也留言表示認同，「啲女仔傻傻下真係會忍唔住去保護佢哋」。

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亦有網民認為，並非全部小心機也適用於所有男生，部分招數如刻意讓對方「呷醋」等，對於不太敏感女生心思的「直男」來說可能有反效果，甚至有網民分享個人經驗，直指刻意製造的煙幕或會成為感情無疾而終的原因，「曾經有個女仔就係咁樣對我，之後我（個心）頂住頂住好耐，最後我Ｑuit咗。過咗一排佢同我表白，話個男仔係煙幕，我心諗，表你老X煙你老X幕咩，ByeBye」。

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