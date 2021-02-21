郭書瑤曾日花7元捱麵度日成低收入戶　靠3招理財26歲置業做小富婆

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-21 18:03

台灣藝人「瑤瑤」郭書瑤早年因傲人身材而爆紅，出道初期一直以通告藝人和模特兒身份為人熟知。高中輟學的她因為學歷低，經歷過每天只花25元台幣（約7港元）吃麵度日的時期；直至近年成功轉型演員收入才增加。她靠着3招慳錢大法，終在2016年儲得一筆資金，於台北市信義區買入豪宅，由當初的低收入戶，搖身一變成為業主。

郭書瑤最近分享3招理財方法，靠節省支出和適當投資，最終成功買入台北市的豪宅。（ig「yaokuo」圖片）

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現年30歲的郭書瑤2008年以模特兒身份出道，翌年因在1個廣告展露豐滿身材而成名。剛投身演藝圈時，她年僅17歲，本應是名高中生，但由於父親離世，作為家中長女的她必須肩負照顧母親、妹妹和弟弟的責任，她逐毅然放棄高中學業養家，最慘時全家月收入不足3萬台幣（約8300港元），等同當地一般低收入家庭。

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直至近年，郭書瑤積極轉型成為演員，演技逐漸被肯定，更於2013年獲得第50屆金馬獎最佳新演員獎。出演多部電影和電視劇的她，收入隨之穩定和增加，她最近接受台媒訪問，表示自己在2016年聽男演員溫昇豪的建議，購入台北市信義區的千萬小豪宅，認為置業才是最踏實的儲蓄方法。

郭書瑤又分享3招理財大法，透露自己是如何將演藝收入「積小成多」，最終足以讓她做小業主。【按圖即看瑤瑤慳錢大計▼▼▼】

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