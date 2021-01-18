50蚊食3餐真係掂？網民分享廉價又有營餐單　必守慳錢原則係呢樣

為了慳錢可以去到幾盡？有網民近日於連登討論區大呻，自從搬出來自住及自煮，無論水、電、煤、交通、伙食等也加添了不少洗費，加上同住女友從不幫補支出，令他百上加斤。他遂向網民求救，詢問如何由食材入手慳錢，「依家仲有無可能50蚊搞掂早午晚三餐」。

樓主稱，為了慳錢決定自己煮飯，更向網民求教如何每日用50元解決3餐。(《逃避雖可恥但有用》劇照）

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網民「大埔墟王祖藍」於連登討論區以「依家仲有無可能50蚊搞掂早午晚三餐」為題撰文訴苦，大呻現時正租住單位，雖然與女友同住，但很多時都要獨自承擔費用，幾乎入不敷支。

樓主稱，為了慳錢決定自己煮飯，更向網民求教如何每日用50元解決3餐，「唔識煮太複雜嘅野，有咩簡單易整或即食嘅都可以推介吓」，引來不少網民留言教路。

▼▼▼網民分享最慳食3餐大法▼▼▼

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網民更指其實最重要是戒外賣或是外出堂食，只要每日花少許時間和心機，靠自己煮亦可以食得豐富又健康，「窮都唔一定要食杯麵」、「睇你意志力可以捱幾耐」、「加油呀樓主，窮都要頂硬上」。

（連登討論區）

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