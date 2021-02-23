安心出行下載量被質疑　揭網購平台買賣like產業　最平$25有交易

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-23 15:00

【安心出行App / 下載 / 篤數 / 水份】政府上周四（18日）起要求市民進入指定處所，或開設晚市至10時並安排4人一枱的食肆時，須使用「安心出行」程式或記錄個人資料。「安心出行」下載量急增，引起網民關注背後有否「水份」。政府資訊科技總監辦公室（資科辦）昨回應指，「安心出行」可在不同地區的應用程式商店下載，以便利在香港居住、公幹或旅遊等人士使用；而程式總下載量至今早（23日）接近279萬，當中超過97%（即超過270萬）由香港地區的應用程式商店下載。 部分網民質疑，「安心出行」下載量急升或涉及「篤數」，並指出網上不時有「刷榜」、「買like」的產業，認為「造數」難度不高。《香港01》記者翻查資料，發現多個網購平台及拍賣網站均有賣家提供買賣社交平台「讚好」或「訂閱」，有平台推出25元可買100個全球ig followers的套餐，平均每個follower的價值低見0.25元。

有網民質疑「安心出行」下載量急增背後或有「水份」，政府回應指97%用戶均來自香港。（示意圖/資料圖片）

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不少網店或網上娛樂帳戶起步初期為了增加接觸率及知名度，均會選擇「買like」以提高人氣，吸引更多潛在顧客。事實上「買like」產業發展早已非常成熟，只要在網購平台或拍賣網站簡單搜尋，已有多間公司或賣家提供分門別類而且非常詳細的相關服務。

《香港01》記者於1個拍賣平台搜尋「買like」資料，發現相關買賣的目標平台可分為facebook、instagram以及YouTube；「產品」則主要分為讚好（追蹤）、留言及直播觀眾3類。

有專營「買like」服務的公司提供多元化服務，「產品」主要分為讚好（追蹤）、留言及直播觀眾3類。（網上截圖）

Facebook及instagram的讚好及追蹤屬最普遍的「商品」，只要付出約50元，即可獲得100個讚好，數量愈多價錢愈平，750元已能購入5000讚好。部分公司更提供進一步選擇，買家能揀選指定國家如華人或韓國「粉絲」，以免出現大量非洲粉絲讚好本地帳戶的明顯造假情況。賣家更強調，「增粉過程完全保密」，並提供貼士建議想成為KOL的帳戶「買followers」，網店則應「買like」。

另外，有賣家亦提供了相片或影片讚好、指定留言、直播在線觀眾以及朋友請求服務，配合買家的需要，如在網店帳戶留下好評，或為直播增加觸及人數等。相關服務同為不同價錢，直播則按觀看分鐘收費，部分賣家亦提供少量帳戶截圖作招徠，顯示無論名字或頭像相片也與一般網民無分別。

部分賣家提供少量帳戶截圖作招徠，顯示無論名字或頭像相片也與一般網民無分別。（網上截圖）

至於YouTube方面，由於收取影片營利的要求為總共40000小時播放及至少1000訂閱，除了可購買訂閱人數外，付費的影片點播或播放時間也是熱門「商品」。部分賣家更提供專業意見，指因YouTube後台對播放次數及時數也有限制，故建議買家不要於同一影片「買view」或「買share」，以免令後台數據造成混亂。

另外，有專營「買like」服務的公司亦緊貼潮流，如提供近日大熱的社交平台「Clubhouse」的邀請碼，或以求職平台「LinkedIn」的粉絲買賣。不過針對電話應用程式下載的「刷榜」服務則並不常見，拍賣平台或是專門提供「買like」服務的公司亦未見提供相關服務，未知是否因操作涉及不同公司的程式商店令「篤數」難度提升有關。

市面「安心出行」情況▼▼▼

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安心出行App使用7大須知▼▼▼