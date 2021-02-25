男童大尾篤湖邊小便　媽媽一旁大讚「屙得好」　網民批無公德心

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-25 12:00

家長帶小朋友出街，若在外面人有三急，頓時要找到廁所也絕非易事。不過，最近有港媽帶兒子到大尾篤遊玩時，竟教兒子直接在船灣淡水湖岸邊脫下褲子小便，甚至大讚兒子「屙得好」，引來網民熱議。

有網民在大尾篤目擊1名港媽教兒子在湖邊小便，更從旁鼓勵「屙得好」。（fb專頁「生仔要考牌系列」）

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目擊事件的網民在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，表示大尾篤是一家大小出遊的好去處，事發當天風和日麗，但未想到在船灣淡水湖，竟發現有媽媽教兒子在湖邊小便，其間聽到媽媽更稱讚兒子「屙得好」，讓網民大感無奈。

水務署網頁顯示，船灣淡水湖為香港第2大水塘，堤壩長約2公里。（水務署網頁）

水務署網頁顯示，船灣淡水湖為香港第2大水塘，堤壩長約2公里。根據《水務設施條例》，任何人進入構成水務設施部份的水中或在其中浸洗或沖洗；任何人拋擲或擺放任何物件於其中，均可被檢控，一經簡易程序定罪，最高可處罰款5萬元和監禁2年。

帖文引來熱議，網民怒批涉事港媽毫無公德心，「身教，搞到個細路以為隨地屙係啱」、「係咪痴㗎，屙地下都仲好過屙落淡水湖啦」、「船灣童子尿」，並希望樓主向當局投訴，「如果可以的話就盡快把有關照片及你所發現的時間及地點直接寫電郵通知水務署」。

（fb專頁「生仔要考牌系列」）

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