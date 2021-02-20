兒子遭堂兄踢倒反推一下　大嫂即兜巴星：幫妳教仔　港媽黑面走人

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-20 15:00

農曆新年長假完結，不少市民剛四出拜完年。有港媽日前就發文訴苦，表示日前一家三口到大伯家拜年，其間6歲兒子在玩耍時，一度被8歲堂兄踢至跌倒，便推了對方一下，未料立即遭大伯妻子掌摑1巴，指責他動手動腳，更聲言只是幫忙「教仔」，讓港媽當場黑臉，逗留不足10分鐘後離開。

有港媽發文抱怨，表示早前到大伯家拜年時，6歲兒子被大伯的妻子掌摑，氣得當場黑面。（《愛回家》劇照）

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該名港媽周三（17日）在香港討論區以「老公親戚話幫我哋教仔 兜巴星落我個仔度」為題發文，指大年初五時陪丈夫和6歲兒子到大伯家拜年，形容當時大伯的8歲兒子不停騷擾其兒子，「又吱佢又係咁用腳踢佢」，港媽曾提醒他們適可而止，但不久堂兄更踢了一腳，堂弟應聲跌倒，「咁佢就發細蚊仔脾氣推咗佢個仔（堂兄）一下」，此時，大伯妻子走近小朋友，掌摑其6歲兒子一巴掌。

港媽兒子立即大哭，大伯妻子指責他動手動腳，「仲鬧佢喊唔代表你啱㗎！」。港媽見狀隨即抱起兒子，忍不住反駁：「明明係妳個仔整人在先，妳可以講到我個仔唔啱咁嘅，仲要打佢？」，惟對方竟然還笑笑口說，「我幫妳教仔咋，妳睇吓我個仔幾乖」。

港媽指兒子不停被8歲堂兄騷擾，又一度被踢倒，才會反過來推了對方一下。（《親親我好媽》劇照）

港媽聽後生氣「黑面」，事發不足10分鐘後便帶着丈夫和兒子離開，表示丈夫事後告訴她大嫂本身性格如此，認為不必與她計較，讓她直呼：「我懷疑我老公都有病？」。

大部份網民贊同港媽即場走人的做法，甚至有人認為可以報警，以後不再與大伯一家來往，或者直接反擊，「應該即時禮尚往來，一大巴星返佢個仔度，話不打不相識，幫緊佢教仔呀！」、「呢啲咁嘅親戚，以後唔好見啦」。

（香港討論區）

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