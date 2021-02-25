台灣牙醫女助手服務「超周到」　老婆睇到眼火爆：那是我老公啊！

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-02-25 21:30

一位台灣女網友在網上社群爆怨公社分享和老公去看牙醫洗牙，卻看着牙醫女助手提供「過份周到」服務的經歷，直言：「我來不及反應……因為我看傻眼，我都不知道現在牙醫診所服務那麼周到……那是我老公欸，到現在還是很不爽。」

是太周到還是太太想太多？點圖看看貼文原文及網友反應👇👇👇

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其它網友反應如下：「第一次聽到牙醫護士這樣，如果沒下診療台，我還覺得正常。重點是已經下診療台了……還幫忙擦嘴巴……」、「突然覺得我牙齒開始痛了」、「上次拔智齒醫生也幫我擦臉，我以為是例行的步驟，還跟家人說醫生蠻溫柔的最後有幫我擦臉，然後正說著就有一個男生也走出來，默默說：我怎麼沒有」。

也有網友表示：「以前當牙助跟診時，有幫病人擦過，不論男女老少」、「我也都會幫病人擦嘴巴耶⋯原來會有人在意這個」、「糟糕！我工作時還會幫別的男人穿脫衣服……」、「你所謂的老公是不是還沒收涎」、「管他下治療台了沒，職業的反射動作而已，別想太多」、「你真的想太多了，我也有幫患者擦」。

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