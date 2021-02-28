金牛竟是愛情希特拉？唐綺陽盤點5大抖S女王星座　天蠍抖M奴性重

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-28 09:30

你在愛情裡是什麼模樣？所謂一物降一物，在一段關係裡，有的人是抖M（犧牲奉獻受虐傾向）、有的人是抖S（強勢掌控他人），台灣星座專家唐綺陽老師點出了五個星座的女生，在愛情裡是抖S大王，是永遠保有自我而不迷失的女漢子，超精闢分析，讓網友點頭直呼「好可怕的準耶」。

「唐綺陽占星幫」分享了一段影片，「你是愛情中的抖M？還是抖S？」，她點名以下五個星座在愛情裡沒有奴性，獨立且永不屈服。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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唐老師另外補充說明，天蠍座是超奴的代表，墜入愛河死的最慘就是天蠍。而誰是奴役高手？她說變動星座都有潛力（雙子、處女、人馬、雙魚請參考）。

同場加映：12星座自我檢測SM指數：熱戀中的你是S還是M？這個星座天生被虐狂（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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影片一出，網友紛紛朝聖，「真的很傷心，完全被看破手腳的天蠍座」、「原來沒在聽說話的原因，是射手在作怪」、「上升天蠍、太陽金牛，是不是又S又M？月亮還在天秤，這樣好累喔」、「水瓶太準，兩種模式都有」、「你硬我比你更硬，天秤很準」、「牡羊看起來很抖S，但其實愛情來都是愛叫又乖乖的M」、「天秤太準...上回女漢子這回鋼鐵人(天秤已笑倒)」、「太陽金牛/上升天秤，靠憑實力單身」、「都中...難怪現在還是單身」、「我們是天秤鋼鐵人」、「功成名就後被一腳踢開，天蠍座QQ」。

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