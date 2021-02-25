印度神童預言失靈了嗎？25號21:12驚現一個星象週期　吉中藏凶

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-02-25 17:30

【金星雙魚週期】金星於2/25晚間（21:12）進入雙魚座，待到3/21晚間（22:17）才離開。接續前一波農曆年時期水瓶星群的震盪能量，恭喜各位平安度過了，在3/20迎來春分之前，這一波的金星雙魚週期，是能好好放鬆、發夢、舒緩身心能量的調節期。

相關圖輯：印度神童預言失靈？重溫阿南德2021預言一覽及7大解決危機辦法（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6 + 6 + 6

+ 16 + 16 + 16

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

期待戀情能萌芽、從無到有，在戀情初期所需的所有元素，都能在這個週期被滿足，若暫不考慮後續關係的確認，單只先把焦點放在能「談個純粹浪漫、不需要太考慮務實層面的戀愛」或嚮往「心靈與深層溝通、心意相通的感覺」，在這段時間，都可以充份的享受到金、日、海同在雙魚的美好效應。

「金星雙魚週期」是什麼？點圖放大看這個星象週期需要注意什麼👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

相關圖輯：印度神童斷定這天爆災難 星座專家唐綺陽水逆分析恐怖2月（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

就如同看照片你可以用美肌、約會可以化妝說點好話，但發展一段真實的關係，總是有看到本人、看到素顏的時候，你不可能永遠帶著妝（或靠著「裝」）就能過一輩子，從夢境、遠距、模糊而美好，到現實、身邊、具體而明確，人生當然可以如夢般美好，但得問問你處理細節的決心、面對現實的自律，這些關於處女座一絲不茍的能力，都準備好了嗎？

夢之所以還能在現實裡繼續存活下去，靠的可就不是什麼海王雙魚這種廣無邊又遙遠的感受力了；日常美好如夢，當然是可能的事，但靠的一定是你看不到的各種自我要求與自律，那個在雙魚對面、夢境對面的日常瑣事、具體明確的界線，才是賦予日常美好最重要的魔法。它一點也不浪漫，它超無聊，但要做夢，卻想跳過它？那可是完全行不通的。

附上意喻「愛、快樂、當下喜悅」的粉色KAMA卡，讓我們在放下原本緊抓的一切，恐懼只存在過往的經歷、與未來的未知裡，務實的只活在當下，便是返回日常、找回快樂的唯一路徑。

意喻「愛、快樂、當下喜悅」的粉色KAMA卡（方格子授權使用）

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Desire塔羅占星．能量調整 ／曹巧巧，原文：金星雙魚週期 ▏形象重塑、關係舒緩與挽救，讓我們將夢境的美好帶回現實中。】