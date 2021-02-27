李家仁改編《小明上廣州》呼籲接種疫苗　網民：好似DONKI咁洗腦

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-27 13:03

【新冠肺炎 / 疫苗 / 小明抗疫歌】兒科醫生李家仁早年1首《小明坐火車》打入歌壇，其後推廣2010年廣州亞運會的《小明上廣州》更是全城熱唱。政府新冠疫苗接種計劃昨日（26日）展開，李家仁就在網上發布影片，將歌曲改編為《小明抗疫歌》，鼓勵市民接種疫苗，引來網民熱議，並指他是「被醫務耽誤嘅歌手」，笑言應在接種中心播放歌曲，「播到好似DON DON DONKI咁洗腦」。

兒科醫生李家仁改編《小明上廣州》一曲，鼓勵市民接種疫苗。（YouTube「團結香港基金」影片截圖）

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李家仁周四（25日）於社交平台上傳《小明抗疫歌》的「初版清唱」版本，片中他身穿醫生服、手持大針筒高唱《小明抗疫歌》。事後李家仁接受「團結香港基金」訪問，再次即席演唱新歌，歌詞如下：

小明去打針 抗體靠 打疫苗 小明話你知 抗體誕生得保障 小明去打針 有保障 樂如何 小明話你知 記得記得去打針 新冠新冠確惡毒 合力的抵抗 一起打針去抗疫 你我哈哈笑

李家仁再推新歌，有網民直指「回憶返晒嚟」，但慨嘆「小明」蒼老許多，「佢真係老咗好多」、「小明殘咗好多」，不過大讚歌聲依然動聽，笑言「香港樂壇欠呢位醫生1個交代」。另外，有網民就指歌曲改編生硬，「點解可以冇個音啱，唱返《小明上廣州》啦」、「邊間教會？」、「有邊個字係啱音？」。

翻查資料，《小明坐火車》、《小明上廣州》、《小明去東莞》、《小明搭高鐵》等歌曲均是「香港兒歌之父」韋然創作的小明系列，歌中角色「小明」自出現於1976年的《小明小小明》一曲，往後數十年小明「老是常出現」，韋然多次為歌曲賦上新詞回應社會變遷，近年最為網民熟悉及討論的歌曲必數《小明上廣州》，網上廣泛流傳多個改編及惡搞版本，引起網民熱烈討論。

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另外，接種當日緊記要帶備以下3樣文件，以免出現問題▼▼▼

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