新冠疫苗接種｜年老爸爸唔怕副作用堅持注射　意見分歧全屋吵大架

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-02-23 16:30

【疫苗預約／科興疫苗】新冠疫苗預約系統已經正式開始預約，不少人都正考慮是否應該接種疫苗。有網民在討論區上分享，指父母同屬醫生及政府都不建議注射疫苗的類別，但爸爸卻堅持要接受注射，「驚真係中咗招（新冠肺炎）出唔返嚟」，特別是昨日看到特首林鄭月娥注射疫苗之後，又在Whatsapp群組內大吵大鬧，問各位網民有什麼意見。

2月22日特首林鄭月娥率先接種科興滅活疫苗。（李澤彤攝）

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樓主在香港討論區上以「我屋企人因為打唔打疫苗嘈咗輪」為題發文，提到家人因為父母打疫苗的意願而吵了起來，以下為帖文內容：

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網民普遍認為，樓主不應干涉父母是否接受注射疫苗的決定，最後決定權都應該要交回父母，以下為部分網民留言：

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新冠疫苗接種計劃明預約！5類人不宜接種 接種地點、副作用必看

疫苗接種計劃9大須知▼▼▼

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29間疫苗接種中心位置如下▼▼▼

5類人不宜接種新冠肺炎疫苗▼▼▼

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3款新冠肺炎疫苗副作用＋賠償範圍及金額▼▼▼

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15類異常反應如下，但申請賠償仍要符合3個條件▼▼▼