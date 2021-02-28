媽媽用Google Maps發現太平洋奇異島嶼　外型極似男性生殖器！

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-02-28 16:00

疫情下未可以自在旅行，大家或許會在Google Maps發掘世界上不同的神秘地方。美國一位媽媽最近的發現引來大批網民討論，原來她平常喜愛找尋不同地方的奇景，有次在Google Maps無意間發現太平洋有個奇特外型的小島，形狀竟與男性生殖器官一模一樣。後來她在facebook分享小島的座標，不少網民親眼見證後都驚呼神奇。

喬林使用Google Maps有驚人發展，她看見這個如男性生殖器官一樣的小島，隨即興奮地記下島嶼的座標（-20.625870, 166.305714）。（Google Maps截圖）

來自美國的50歲媽媽喬林（Joleen Vultaggio）有3個小孩，她平常喜歡在網上找尋世界上不同奇型怪狀的地方或景點。有一次喬林如常使用Google Maps，驚見這個如男性生殖器官一樣的小島，她興奮地記下島嶼的座標（-20.625870, 166.305714），更在fb群組分享，沒想到引來大批網民討論。

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網民紛紛表示驚奇，笑指世上有很多千奇百怪的事物，「有人在住嗎」、「很想去去」、「住在陽具上也太好笑了吧」。喬林指，雖然並未有測量這個小島的面積有多大，但在海中心仍見到它的外型，相信有一定面積。

不過她無奈稱，自己的小朋友對這些發現無與趣，「如果告訴他們，可能會大笑或是反白眼，認為我很無聊」。

該座島嶼其實是法國海外屬地新喀里多尼亞（New Caledonia）的一部分，位於澳洲和斐濟的中間。（Google Maps截圖）

該座島嶼其實是法國海外屬地新喀里多尼亞（New Caledonia）的一部分，位於澳洲和斐濟的中間。距離最近的主要島嶼是有3400人居住的烏韋阿島（Ouvéa）。從Google地圖上測量可知，該座「陽具」島總長不超過500米，島上被樹林覆蓋，不清楚島上是否有人居住。

（每日郵報）

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