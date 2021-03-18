情人同生肖未必夾　4對組合容易鬧交分手　呢對硬碰硬天生相剋？

撰文：夏洛特
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【十二生肖 / 12生肖 / 愛情運】雖說情人之間年紀相當，共同興趣比較多，但有時同一生肖在一起好易變成怨侶。以下有4個同生肖組合，在感情路上容易出現問題，很難開花結果，來看看你的生肖有否上榜。
與戀人生肖相同，不等於容易開花結果。（電視劇《多功能老婆》劇照）
👇👇👇按圖了解哪些生肖組合容易爭執分手👇👇👇
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同場加映：過年後咪減肥住！4生肖愈肥愈有福
對部分生肖屬相來說，在農曆新年期間放縱暴肥未必是壞事。（電視劇《舉重妖精金福珠》 劇照）
👇👇👇按圖了解牛年哪些生肖福態會有運行👇👇👇
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同場加映：2021牛年12星座健康運
12星座在牛年的健康運如何？(電視劇《逃避雖可恥但有用SP》劇照）
👇👇👇按圖了解牛年12星座健康運勢👇👇👇
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同場加映：2021牛年｜12生肖開運大法（上） 屬牛犯太歲戴紅瑪瑙增財運
屬馬羊猴雞狗豬可看看以下開運大法👇👇👇
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同場加映：2021牛年｜12生肖開運大法（下） 屬羊戴呢種水晶旺人緣桃花
屬馬羊猴雞狗豬可看看以下開運大法👇👇👇
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同場加映：牛年2021開運年花擺法
👇👇👇按圖了解開運年花6款擺法👇👇👇
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👇👇👇按圖了解年花忌放在哪個方位👇👇👇