人夫被指似謝霆鋒鄭伊健　稱前度死纏爛打傳性感照　急問網民點算

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-02 23:00

忘記前度不易，但擺脫死纏爛打的前度就更加困難。有港男近日在網上討論區發文，指自己對太太和岳父母的怨言不小心傳到前度耳中，惹來對方不斷聯絡，甚至傳性感照誘惑他求復合，即使封鎖帳戶都未能截斷其死纏難打，因而求問網民可以怎樣做。

忘記前度不易，但擺脫死纏爛打的前度就更加困難。（GettyImages）

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該名港男在香港討論區，以「大家會點處理死纏爛打嘅ex？佢係咁text埋啲性感照嚟」為題發文，指自己條件「唔係話有幾好」，月入4萬多有物業，樣貌亦普普通通，「老婆話我似謝霆鋒，依家死纏爛打我個ex話我似鄭伊健」。

港男形容自己樣貌普普通通，「老婆話我似謝霆鋒，依家死纏爛打我個ex話我似鄭伊健」。（資料圖片 /《一生一世》劇照）

港男表示，最近跟朋友飲酒聊天時，大呻太太為他工作帶來麻煩，而岳母岳父借住家中亦令他感困擾，詎料此番內容竟傳入前度的耳中，「佢又冇啦啦搵返我，仲日日text我佢d性感照，話做SP（性伴侶）佢都可以」。

但港男揚言有太太已很滿足，因此決心將其Signal、WhatsApp、facebook及Instagram帳戶都封鎖，惟對方死心不息，再開設新帳戶聯絡他，「話以前好後悔同我分手又點，同埋又加埋d性感照」，即使講得清楚不會跟她復合，情況仍然持續，「我唔夠膽約佢出嚟面對面講清楚，但又block極都block唔晒佢，可以點算？」

帖文引起網上熱議，有網民建議樓主盡快跟太太備案，否則只會愈弄愈麻煩，又大讚他意志堅定，亦有人錯重點稱很想睇樓主有多似霆鋒加伊健，「好X自戀喎」，有網民紛紛建議一些可行的方法▼▼▼

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