網選十件最易破壞友情行為　借錢唔還放飛機都唔夠呢樣咁大殺傷力

你也有過原本是很好的朋友，後來因為某些事情，最後慢慢變成不再聊天的普通朋友嗎？撇開因為忙碌疏於聯絡的情況，通常一定是某一方踩到對方的點，也許你知道原因是什麼，也可能是自己無意間做出對方不喜歡的事情而不自知！