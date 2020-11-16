網選十件最易破壞友情行為　借錢唔還放飛機都唔夠呢樣咁大殺傷力

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你也有過原本是很好的朋友，後來因為某些事情，最後慢慢變成不再聊天的普通朋友嗎？撇開因為忙碌疏於聯絡的情況，通常一定是某一方踩到對方的點，也許你知道原因是什麼，也可能是自己無意間做出對方不喜歡的事情而不自知！
今天的DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，那些曾讓友情出現裂痕、友情的小船說翻就翻的事情有哪些。
網選十件最易令友情破裂的行為（點圖放大閱讀）
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分析說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年10月17日至2020年10月15日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『摧毀友情的事情』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
十大摧毀友情的事情（DailyView網路溫度計授權使用）
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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】