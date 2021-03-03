公司賊仔狂偷文具　電腦硬碟離奇消失　打工仔靠鉛筆刨破案捉真兇

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-03 15:00

公司偷竊事件時有發生，不少人都試過枱上文具不翼而飛，但有冇見過連廁紙都偷到？有網民就分享辦公室奇遇，指公司頻頻發生失竊事件，文具及廁紙用得超快，甚至連電腦內的硬碟機都離奇消失，觸動了行政部的神經，最終樓主靠1個鉛筆刨「破案」，驚揭真兇的目的。

有網民指指公司頻頻發生失竊事件，文具及廁紙用得超快，甚至連電腦內的硬碟機都消失。（GettyImages）

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Facebook專頁「辦公室日報」刊登一篇網民投稿，撰文者指公司一向會提供文具，亦沒有設限制，但漸漸地原子筆、改錯帶等消耗得很快，連膠紙座等又大又重的文具，以及樓主自帶的私伙大部鉛筆刨都一樣不翼而飛。上年疫情開始時，超市曾出現廁紙荒，怎想到公司放在茶水間的廁紙都被偷，甚至連大廈洗手間大卷平價劣質廁紙同樣成為掠物，「其實咁大餅點運走呢？我好想知有咩技巧？」。

又有一次，某同事的電腦有問題，IT同事將內藏的硬碟機取出放在一邊，但一日後都慘被偷去。結果同事們都意識到事態嚴重，決定抓出兇手，更上演一場緊張的捉賊經過▼▼▼

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帖文引起網上熱議，不少人都指該「小偷」相當誇張，連有機會涉及公司機密的硬碟都偷取，證明已過份慣性，有網民則分享自己公司的失竊事件，很多奇怪物品原來都有機會被偷▼▼▼

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同場加映：打工仔分享公司茶水間奇景

對於一般打工仔，公司茶水間除了叮飯和裝水，最多也只會與同事閒聊幾句，但最近有網民在連登討論區發帖，分享曾在茶水間看過的奇景，除了零食和汽水任食任飲，茶水間更變成「酒廠」，紅酒、威士忌等應有盡有，讓網民不禁驚歎：「一山還有一山高！」有人則遇到古怪老闆，竟在房內擺放已貼符的劍，或者貼滿離職員工的照片。