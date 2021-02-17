打工仔飯盒與同事撞款　午餐食錯彼此飯盒　結局超窩心

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-17 11:00

常言道職場無朋友，同事間暗箭傷人的故事實在太多！不過，有打工仔日前在facebook分享自己與一名同事兼好朋友的故事，令許多網民感到窩心。2人的緣份起於大家使用同1款飯盒，更「撞都冇咁橋」一起誤吃對方飯盒，不過由於打工仔的分享實在太像一段奇妙愛情故事的開端，後面卻原來不是一段大好姻緣修成正果，令網民笑言：「以為結埋婚添。」

2個同期同事一起去叮飯盒，卻剛好吃錯對方飯盒。（示意圖／資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

職場難覓真朋友，但當然事在人為，有打工仔在 fb專頁「奴工處」分享，自己加入公司時有1名同事和自己同期，剛好2人都會帶飯，又剛好2人用同1款飯盒，更竟然同樣由屋企人「執飯盒」，自己不知裏面有什麼。

打工仔飯盒奇遇記：

+ 3 + 3 + 3

由於樓主和這名離職同事實在太有緣分，令網民以為2人最後有更進一步發展，甚至是想分享結婚喜訊。不過亦有網民覺得同事之間變成好朋友是很窩心的事，也有網民在公司「有一班好好嘅戰友，大家走嗰陣都喊到傻」。

網民點睇：

（facebook專頁「奴工處」）

紅顏知己訂房求預演情人節 港男帶妻子上房 開門驚見好友着成咁

+ 6 + 6 + 6

後續故事人妻登場【點擊下圖閱讀內容▼ ▼ ▼】