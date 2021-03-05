【驚蟄打小人禁忌】生肖相沖忌親自出手　揀錯被打對象隨時折福

撰文： 夏洛特 最後更新日期： 2021-03-05 10:00

【銅鑼灣鵝頸橋 / 習俗 / 生肖 / 傳統】時到「驚蟄」（又名「白虎開口日」），意味天氣回暖，春雷初響，萬物開始萌芽生長。生活不順者可趁這天當着白虎面前打小人，以期將之制服，日後不再興風作浪，驅走霉運。然而當中有些禁忌需要小心處理，否則隨時有折福可能。

在驚蟄日打小人有不少禁忌需要注意。（資料圖片）

👇👇👇按圖了解驚蟄打小人有哪些禁忌👇👇👇

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所謂「剃人頭者人亦剃其頭」，如果擔心自己成為被「打」對象，可嘗試隨身攜帶貴人牌或化太歲牌作為化解。另民間相傳，在家中撒白米、芝麻、綠豆、紅豆、花生或黑豆，有令小人走散、轉危為安的效用。

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👇👇👇按圖了解打小人、祭白虎拜神4步👇👇👇

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