風水禁忌要小心！家有蝴蝶門夫妻各紛飛　師傅教路這一招化解

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台灣命理師湯鎮瑋不僅會上節目教風水，也經常在粉絲專頁「湯鎮瑋老師」貼出【阿湯哥@說風水】的小專欄，教風水小知識。他日前PO文「蝴蝶門 夫妻各紛飛」，指出如果住家的兩道門是用同個軸心，並且開在同面牆上，讓兩扇門看起來像對稱開，就會形成「蝴蝶門」，恐怕會有夫妻不睦的問題產生。

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「蝴蝶門 夫妻各紛飛」，湯鎮瑋老師文中表示，如果家裡有兩道房門「以同軸心開在同一面牆上」，兩扇門呈現完全對稱，一扇是左開、另一扇右開，就是風水禁忌中指的「蝴蝶門」。湯鎮瑋指出，蝴蝶門容易導致夫妻不同心，「會有感情不合或爛桃花等問題，也容易導致家中人丁不聚集。」

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不過，湯鎮瑋接著也透露化解法，「若家中有蝴蝶門格局，可以將房門改為拉門或隱藏式的門板，也可以加上過膝門簾去形除煞。」方法相當簡單。貼文一出，網友除了感謝湯鎮瑋分享，還有人驚呼「準哦，我兒子和媳婦分開了」、「幾句風水順口溜都很嚇人。」

【阿湯哥@說風水】 蝴蝶門...

湯鎮瑋老師發佈於 2020年9月26日 星期六
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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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