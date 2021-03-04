台灣小孩超難燈謎功課　爸爸諗爆頭上網求救　大家又答到幾多條？

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-04 12:30

今年猜過燈謎了嗎？台灣小孩的元宵連假作業，卻成了一名爸爸的煩惱。網友在臉書社團發文求救，小孩的連假作業共有10題燈謎要解，但想破頭始終有4個摸不著頭緒，於是PO圖希望能集思廣益。不久後神通廣大的網友們湊出所有答案，來看看你能解開幾題呢？

燈謎功課做到老豆叫救命 聰明嘅你又解唔解得晒？（點圖放大，答案在最後）👇👇👇

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該名爸爸在臉書社團爆系知識家發文，由於此次228連假剛好遇到元宵節，小孩連假作業中便有猜燈謎的元宵節令學習單。不過爸爸卻顯得比小孩還苦惱，10題燈謎只解開6題，剩下「2、6、7、10」四題未能解開。已知答案全都是成語，希望能夠靠網友解出所有題目。

留言中出現不少天馬行空的答案，「2.不是要你命3000嗎」、「3.挑燈夜戰」、「4.三天四夜」、「8.文縐縐」。也有人同樣頭痛跪求答案：「一個都想不到！」

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