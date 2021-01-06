小三數學題「500-302-75=123」 竟是錯？網民唔識計：要重讀小學

「老娘我看了三次！」台灣一名媽媽困惑表示，日前要幫孩子溫習功課，發現數學考卷答案算對了，老師還硬扣3分，讓她看完傻爆眼。求助千名網友後，答案與建構式數學有關，且直式算法無法連減，讓其他網友崩潰直呼「先去報名重讀小學～」。

一名女網友在《爆廢公社二館》透露，讀小三的孩子回家，拿了一張數學考卷，怎料答案明明算對，卻被老師直接狠扣3分，讓她足足看了三遍：「還是看不出來哪裡不對，求解？」

「500-302-75=123」為什麼錯要扣三分？點圖放大看數學題、網民計法，點到最後看出題老師回應↓↓↓

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文章曝光後，底下網友解析：「直式減法不能一次減兩個數字」、「需按照該班老師教法，直式一般該列2個式子，不可連減」、「就很簡單，直式寫錯了啊（補習班老師路過）」、「應該是500-（302+75）=123」、「算式結構不正確，所以答案正確沒被圈起來，但算式被圈起來扣分這樣，建構式數學啊」、「老師沒錯，直式要拆開兩段來算，橫式也要，這三年級要學得是很正常的」。

真相曝光後，不少網友紛紛自嘲，「不說了，先去報名重讀小學」、「不同思維，造就不同人生」、「長大後，我都用計算機按了」、「我覺得這是出題者的問題，應該要標清楚要求的答案，譬如：請寫出正確的算式」。

同場加映：6÷2(1+2)=？最難數學題考起百萬網民 計數機點解有2個答案？（點圖放大↓↓↓）

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