泰國警方現身清萊酒店　網民睇相以為有重案要拉犯　真相笑爆嘴

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-03-08 22:00

身穿警察制服的警員現身酒店，一定是有罪案發生？泰國社交網站近日瘋傳有警員出現在清萊府1間酒店，網民紛紛以為他們是在搜查或追捕疑犯，詎料是另有真相！原來是因為自從新冠肺炎疫情爆發，全球多國旅遊業的經濟被逼停滯，其中泰國旅遊業亦受重創，而相中是泰國的「旅遊警察」，他們當時是到酒店拍照「打卡」幫忙宣傳，沒料到會惹來誤會。

清萊府旅遊警察近日在facebook專頁上載相片，表示在清萊府一酒店Monkey Resort@maesuai打卡拍照，幫忙宣傳。（ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย＠facebook圖片）

清萊府旅遊警察近日在facebook專頁上載相片，表示在清萊府一酒店Monkey Resort@maesuai打卡拍照，原來他們不時會幫忙宣傳當地的特色咖啡店及其他商店，就連酒店亦受惠，在疫情下希望讓更多人認識，吸引本地客人光顧。

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相中可見，身處酒店的警員穿着整齊制服，站在酒店房間前拍照，如果沒有文字說明，會以為他們正進行突擊拘捕行動。不少網民紛紛留言指以為是案發現場，根本沒想過是警方會在酒店「打卡」，認為很有創意，「這個陣勢不就是去抓人嗎」、「不禁笑了」、「真的被嚇倒了」、「酒店好像很吸引呢」。

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帖文更指，Monkey Resort@maesuai位於清邁公路邊，酒店前就有市集，非常適合不喜歡太偏僻地區的旅客，酒店和周邊氛圍非常好，靠近河邊，環境清幽，留宿1晚僅1600泰銖（約406港元，包含早餐和晚上泰式小火鍋燒烤），熱烈歡迎大家入住。

（ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย＠facebook）

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