泰男$13買螺慰妻　獲激罕「龍珠」值百萬美元　即變富翁返郷退休

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-21 10:00

寵妻的男人運氣特別好？泰國有卡車司機日前特意為老婆到海鮮攤買海螺，結果花50泰銖（約13港元）買1個椰子螺，回家發現裏面有1顆琥珀色珍珠，經鑑定後發現是極珍貴、有「龍珠」之稱的美樂珠（Melo pearl），全球只有約200顆。珠寶專家指這次發現的1顆可能價值111萬美元（約860萬港元），司機說現時打算將珍珠賣掉，與家人提早回鄉退休。

泰國卡車司法買螺給妻子吃，竟開出一顆「龍珠」。（「มลเทียร จันสุข」fb圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

泰國春武里府40歲卡車司機Monthien Chansook是寵妻男，日前聽到老婆說想吃海產，特意下班後到林查班市海港的海鮮攤買鮮活大蜆慰妻，他在攤位內見到1個很少見的椰子螺，就多花50泰銖（約13港元）買下。

當他回家將螺子煮熟後，其兒子嘗試用刀切開螺肉時才發現有異物，只見大大隻的椰子螺內，有1顆琥珀色、硬幣大小的珍珠。司機上網搜查，發現這可能是極珍貴的珍珠，之後他聯絡當地傳媒幫忙求證，以防萬一更到當地警局登記是自己的發現。最後泰國國家寶石及珠寶學會鑑定該顆珍珠，發現是稀有的美樂珠，並向他發出證明書，卡車司機開心得將照片放到faceboook，和網民分享喜悅。

泰國傳媒指，這種橙色的美樂珠在大海中每捕捉3000隻椰子螺才有機會開出1顆，泰國寶石研究所所長Sumet Prasongphongchai指，這種珍珠只有在野生環境才可以形成，無法透過養殖海螺生產，故產量和質素完全看運氣。這種珍珠按質素每卡價值6000美元至1.7萬美元（約4.6萬至13萬港元），而該珠65.57卡，換言之這顆珠價值39萬至111萬美元（約300萬至860萬港元），秒變百萬富翁。司機稱他正考慮出售這顆珍珠，用來清還債務，並提早和家人返回家鄉佛丕府退休。

+ 5 + 5 + 5

美樂珠來自椰子螺，主要分布於東南亞的越南、緬甸、印尼、泰國、柬埔寨等地的海岸，它有如陶瓷般的光澤，及有獨特的雲或火焰狀紋路，以近於熟木瓜的燈色最為珍貴。世上現存的美樂珠僅約200顆，之所以被稱作「龍珠」，是因為越南王室有崇尚龍的文化，美樂珍是越南末代王朝阮朝的王室寶藏，過去被當作帝王收藏，但隨越南最後1位皇帝流亡法國，他所珍藏的美樂珍也逐一在歐洲變賣。

（綜合）

點擊看12星座老公的寵妻指數：

+ 18 + 18 + 18

👇👇👇點撃看哪5個星座老婆御夫有術👇👇👇