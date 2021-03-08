UA戲院全線結業　會員頓成苦主　留言哀鴻遍野：早幾日先續完會

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-08 12:45

【UA 結業／戲院／院線】開業36年的UA Cinemas宣布，受疫情及長期經營壓力影響，無奈全線結業，將向百多位員工依據僱傭條例發放基本遣散費及額外特惠金。結業消息一出即引起網民關注，不少長期顧客紛紛於網上留言「悼念」，大嘆新冠肺炎疫情對經濟的影響不斷浮現；亦有該戲院的會員表示「有飛無所用」，對結業感到非常突然：「早幾日先續完會！」

UA Cinemas宣布，受疫情及長期經營壓力影響，無奈全線結業。（陳嘉慧攝）

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UA戲院結業的消息早於昨日（7日）已經傳出，有網民凌晨（8日）於討論區發文，指UA戲院的官網及手機程式也沒有更新場次或售票資料，質疑戲院的系統故障。不過也有網民於UA的facebook專頁表示，昨日曾多次致電客戶服務熱線，但一直無人接聽。

UA院線母公司立基集團的網站曾顯示為「網頁更新中」。（網頁截圖）

影評網站「港。鏟。片」亦引述UA院線業內人士的消息指，公司的人力資源部門昨晚突通知所有員工周一毋須上班，但須於早上10時左右集合，聽1個約1小時的講座。同時有電影發行公司指，在UA院線去年年中上映的電影，至今仍未收到相關發行款額，部份款額少至數千元，反映UA戲院的財政狀況似乎出現重大問題，令結業傳聞甚囂塵上。

UA Cinemas於3月8日宣布全線結業。（UA網頁截圖）

至今日（3月8日）早上，UA Cinemas宣布全線院線結業，發言人指，自1985年開業以來，致力為香港人提供優質、專業的戲院服務，36年來與港人一同成長；可惜受到疫情衝擊，過去1年被三度勒令停業，在半年零收入的情況下仍要應付高昂租金及其他龐大的固定支出。公司一直沒有因疫情裁員，可是經營壓力不斷增加，生存空間日益萎縮，即使不斷開源節流仍敵不過沉重的經濟壓力，在沒有選擇的情況下，只能無奈結業，並向長期支持UA戲院的市民致歉。

UA戲院感謝百多名員工一直與公司共渡時艱，形容結業「絕對是一個痛心及艱難的決定」，又宣布除了即時向每位員工依據僱傭條例發放基本遣散費外，亦額外發放1筆特惠金予各人備用；公司目前已啟動清盤程序，以符合法律程序及保障各方利益。

結業消息傳出後，網民紛紛關注及討論，不少人慨嘆新冠肺炎對各行各業打擊重大，加上政府多次勒令停業，令港人一向喜愛的電影娛樂也「捱唔住」，「少間院線絕對係對電影業一大打擊，希望會開返」、「其實戲院隔位坐全程戴口罩，好安全，垃圾政府又累死一間」、「戲院又無中過，對比佢爆乜封乜真係好唔抵」、「戲院開返都未去到睇戲就執」。

亦有本身為UA戲院會員的網民哀號，稱手上的免費戲飛及會員積分頓成廢票，「早幾日前先續咗會」、「我仲有3萬幾分未用」、「全家加埋有成30幾張免費飛，GG」、「好在上星期用咗生日飛&積分換咗兩張飛睇《靈魂奇遇記》，唔係蝕死」。

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