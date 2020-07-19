台女睇戲遇自私六人組遲到兼雞啄唔斷　網友齊數戲院更乞人憎劣行

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去看電影就是想好好享受一下，如果附近的人一直干擾，就會造成困擾。台灣有位女網友在Dcard抱怨跟男友去看最新上映的電影，遇到令她崩潰的情況。

原Po說，電影開演五分鐘，有六個人姍姍來遲，坐在他們後方。那群人坐下後，宛如來聚餐，大聲互問：「欸要不要吃這個？欸要不要喝這個？」

後來，電影演到刺激處，那群人熱烈討論起劇情。原Po內心大怒，「不能播完回家慢慢討論是不是？」、「看電影就給我閉嘴，不然自己去包場看啊！」

原Po也有解釋雖然內心很糾結，但不敢親自開口請對方安靜的原因，因為她曾經騎車遇過開車不打燈右轉的人，好意提醒對方，結果對方露出刺青嗆聲。「我超害怕他可能有槍把我射殺之類。」心理陰影一直都在，所以不敢開口。

網友熱烈迴響　齊數6大更乞人憎劣行（點圖放大瀏覽）：

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也有網友安慰她，「去電影院看電影，有如國中國小分班一樣，你不知道你會遇到什麼樣的人」、「因為管不住別人，所以我都喜歡包場（午夜場）」、「說不直接跟對方講的，是沒遇過壞人嗎？」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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