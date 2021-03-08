超仿真蚰蜒暗黑料理　網民嚇親但細路食得好滋味　材料原來係……

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-03-08 15:30

日前一位台灣網友在網上社群貼出數張超仿真蚰蜒暗黑料理的照片，由於過於逼真，讓網友們驚叫連連，大呼不敢吃。但照片中小孩卻吃得津津有味，有網友便打趣道：「小孩子以後一定不怕昆蟲類，但很怕抓了就往嘴裡塞……」

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網民回應：「好厲害！但是好可怕喔！不敢吃！」、「小孩子以後一定不怕昆蟲類，但很怕抓了~~就往嘴裡塞……」、「靠⋯⋯這個我不行，我怕怕……精神上給妳支持，快逃！！」、「好像喔！我可能會不大敢吃、厲害！」、「第一次想說不用給我食譜了！以蚰蜒為模型做成餅乾也太強了！」、「看得我全身雞皮疙瘩太可怕了，但是好厲害……」、「唯妙唯肖的蟲蟲餅乾」、「做的人和吃的人都讓我佩服！」、「媽啊～～～滑下來差點尖叫……妳太強大，這太太太逼真了！」、「這我不行，太像了！」。

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