台灣母子溫馨對話曝光　突變核彈級結尾　網民：千祈唔好得罪阿媽

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-03-08 21:30

一名台灣網友分享一則母子對話截圖，溫馨內容的開頭卻是核彈級的結尾，讓網友笑翻：「不要惹媽媽不開心！」

「不要想贏母親大人」 阿仔搞gag慘被阿媽一句KO 點圖睇睇兩母子對話同網友爆笑留言👇👇👇

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更多網民留言：「兇」、「組長眉頭一皺：對話並不單純」、「撿到槍 」、「太溫馨了」、「一山還有一山高，魔高一尺，道高一丈，青出於藍更甚於藍」、「每天在菜餚裡放砒霜慢性中毒？」、「轎車撞卡車……非死即傷」、「不要想贏母親大人」、「可以製造就可以毀滅」、「媽媽幹得好」。

還有網友表示：「究竟會是黑髮人送白髮人抑或是白髮人送黑髮人呢？讓我們繼續看下去」、「母親……觀念正確」、「不要想打媽媽的主意」、「吃飯前，開車騎車前記得小心一點，多檢查」、「被將軍了……」、「觀念正確，棺材裡不是裝老人」、「感人肺腑的親情大對決」、「好媽媽 」。

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