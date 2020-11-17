「雷神」基斯咸士禾夫60歲媽媽原來是美魔女？外貌超凍齡網民嘩然

今年37歲的基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）在2011年憑藉著Marvel超級英雄「雷神」一角迅速走紅於全球，身高190公分的他長年以來都保持著MCU第一肌肉壯漢的封號，讓全球再度掀起了一股憧憬澳洲肌肉衝浪男星的風潮。不過除了基斯咸士禾夫從身高、臉蛋到自律健美體格都完美到無可挑剔之外，現在網友意外發現其實基斯咸士禾夫一家人似乎都擁有著好基因！

原來基斯咸士禾夫在個人IG全新分享了歡樂戶外派對照，並寫下：「祝福世界上最偉大的媽咪60歲生日快樂，我愛妳媽媽！」可以看見基斯咸士禾夫與媽媽感情好玩成一片，但網友的焦點都放在：「這是你媽？她60歲了？看起來也太年輕了吧！」

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基斯咸士禾夫的媽媽Leonie是一名老師，她非常年輕就生下了又高又壯的咸士禾夫三兄弟，像是她生出「雷神」時才23歲。或許是熱愛衝浪、健身和大自然的咸士禾夫一家人，讓媽媽Leonie即使現在正式滿60歲了，也被粉絲直呼：「說是基斯祕密交往的女友我也會信！」

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基斯咸士禾夫的IG留言區迅速塞爆了眾多網友不敢置信的評論，許多人都大讚：「她看起來超年輕！」、「媽媽看起來太漂亮了，終於知道雷神為何這麼好看」、「媽媽的身材真好，還看到了肌肉」、「果然一家人都顏值爆表，這說是姊姊我也相信！」事實上基斯咸士禾夫之前就曾數度與爸媽一起出席公開活動，對照起來真的可以更加顯現出媽媽的保養力有多麼強大。

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