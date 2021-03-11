日本攝影師零P圖拍出唯美風景照 　網民想起宮崎駿呢部戲｜趣一趣

撰文： 田中貴 最後更新日期： 2021-03-11 22:00

港人喜歡到日本旅行的程度，已達到「返鄉下」的程度，可惜疫情阻礙旅遊大計，大家暫時無法親身到當地欣賞美景。日本有攝影師拍下一張唯美風景照，在沒有修圖下，一大片山海在玻璃鏡中呈現出三種截然不同的顏色，攝影師自言「不可思議」。

日本一位攝影師拍下一張唯美風景照，一大片山海在玻璃鏡中呈現出三種截然不同的顏色。（Twitter圖片）

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圖片引來34萬人讚好，近6萬人轉載，有網民表示照片讓人想起宮崎駿的《千與千尋》，「感覺在前往錢婆婆家的路上」，不少更留言讚歎「超美的玻璃濾鏡」。

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日本有貓咪與天氣主播的解說畫面連成一體，猶如在「伸手」報新聞。（Twitter 帳號「maa_aa2」圖片）

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