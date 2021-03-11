港男狂呻女友管住開支　玩Hot Toys模型被斥「好小朋友」：娶唔過

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-11 16:00

「男人玩高達，女人唔明白」。玩具及模型是導致不少情侶爭執的原因，有港男於討論區發文，指女友經常管束他的消費習慣，不但要求他減少購買Hot Toys模型，將錢儲起作為日後保障，又批評收藏玩具的行為「好小朋友」，令他非常不滿：「唔講我以為佢係我阿媽，更何況佢只不過係女朋友，根本老婆都唔係！」

有港男稱每月也會花錢購買模型，卻被女友要求將錢儲起作為日後保障，令他大感不滿。（資料圖片）

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「其實女人係唔係鐘意乜都管住晒？」該名港男於香港討論區發文，狂呻女友管家上身，要求他減少購買玩具，但自己卻每個月也購買化妝品及衣服，認為對方雙重標準。他甚至認為，女友的身份沒有資格理會他如何用錢，直指對方仍未成為妻子「已經嘈生晒」。

港男訴苦全文▼▼▼

有同為模型愛好者的網民明白樓主感受，稱買玩具是減壓及消閒的重要渠道，建議他與女友達成共識，「咁痛苦返工，買返一萬幾千玩具模型真係無咩問題」、「平心靜氣同你女朋友傾下啦，你買模型佢買化妝品手袋公平啲」、「建議耐心去解釋自己興趣，佢接受唔到再算啦」。

有人則指如樓主與女友價值觀不同，應思考是否與對方繼續交往，或先處理好財政問題，「老實講，搵幾多都好，使幾多都好，其實都唔關其他人事，老婆養得起就得，更何況只係女朋友」。

帖文引起模型愛好者共鳴，有人認為買玩具是減壓及消閒的重要渠道，建議樓主與女友商量。（示意圖，資料圖片）

亦有網民認為樓主女友是為他未來着想，認為他應珍惜女友而非責怪，「識儲錢係美德」、「如果你有成家立室嘅念頭，咁就要同女友一齊計劃將來，安排好二人的財政」、「結婚之前就要達成共識，互相支持雙方的正當興趣，才是兩夫妻相處之道」。

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