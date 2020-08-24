霸氣！超強高達模型展示架登場　燈光、煙霧效果齊全　網民：好正

【高達模型/Gundam】男士或多或少都會有喜愛的玩具，其中高達應該是最多人的興趣之一！不過模型買了回來，如何展示都是一個問題，最近有網民分享一個型到核爆的高達模型展示架，有燈光效果之餘更配上煙霧效果，看到的網民都嘖嘖稱奇！

網民梁小組分享一個型到核爆的高達模型展示架，有燈光效果之餘更配上煙霧效果，看到的網民都嘖嘖稱奇！（受訪者提供）

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網民梁小姐在facebook群組「淘寶開心share」上分享短片，可見高達模型放在一個展示架上，該展示架除了可以將高達凌空掛起，更有兩個不斷變色的燈膽可以將光線從底部射出，配合霧氣效果之後，霸氣即使隔住個Mon都可以感受得到！梁小姐於帖文指，「淘寶大神真係無所不有」，感嘆竟然連這樣的展示架都可以買得到。

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梁小姐接受《香港01》訪問時表示，展示架是十分喜愛模型的老公買的，希望可以哄兩個小朋友開心。他們最初以為展示架玩完之後，模型身上會殘留大量水氣，但最後發覺只需要輕輕印乾就已經可以。不過梁小姐仍然建議，如果有人買入同樣的展示架，應該參考其他網民的意見，「一隻模型唔可以玩太耐或者太多次數」，不過對於兩位小朋友而言「係一場好精彩嘅模型表演」。

短片很快就受到網民熱烈討論，大叫「好正」、「不得了」、「要買啦」，不過亦有不少人指展示架不可以長期使用，「日日咁吹唔得掂」、「唔好成日玩，好潮濕」、「水氣嚟，對隻模型唔好」。

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