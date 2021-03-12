美國女乘客拒戴口罩　向Uber司機狂咳兼粗口辱罵　車Cam片勁惡心

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-12 18:30

戴好口罩上車是常識吧！美國三藩市一條車廂短片在網上瘋傳，只見片中Uber司機要求一名女乘客戴好口罩被拒，更故意近距離對着司機咳嗽，全程被車內鏡頭拍下，影片引起哄動，警方其後將該女子拘捕。南亞裔司機認為，事件是因種族歧視而起。

美國三藩市一條車廂短片在網上瘋傳，只見片中一名女乘客拒絕Uber司機要求戴好口罩，更故意近距離對着司機咳嗽。（影片截圖）

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事件發生於本周日（7日）中午，32歲的Uber司機Subhakar Khadka接載3名女子，他要求其中一位乘客戴好口罩，惟對方拒絕。司機因此打算取消是次服務，但女子開始嘲笑他，又用粗口辱罵，甚至稱會找來親戚向他開槍。

從影片可見，該名拒戴口罩的女子原坐在後座，其後將身子向前傾，並不斷向着司機咳嗽，又曾動手搶奪其手機，並扯下他的口罩。除了司機角度的影片，該女乘客的Instagram帳戶有上載另一視覺，該用戶共5.8萬追蹤者。

除了司機角度的影片，該女乘客的Instagram帳戶有上載另一視覺。（IG「keepinupwforeign」影片截圖）

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影片引起網上熱議，警方亦介入事件，指其中1名女士曾對司機施放胡椒噴霧，暫時以襲擊、毆打及違反健康與安全守則拘捕24歲的Malaysia King。

於8年前從尼泊爾到美國的Subhakar Khadka受訪表示，從頭到尾都沒有向她們說出任何惡言，亦沒有爆粗口，更特意開車到油站讓她買口罩，卻聽到針對其南亞裔身份的辱罵，「如果我是不一樣的膚色，他們就不會那樣對待我」。

經多番交涉，Uber向Subhakar Khadka發放120美元（約932港元）清潔費。有人為他發起網上眾籌，希望能賠償其損失，目前已籌得6.6萬美元（約512,355港元）。

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爭執過程逐格睇▼▼▼

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