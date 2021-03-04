韓女無視疫情高鐵開餐　反罵：你知我爸是誰嗎　被人肉起底咁回應

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-04 10:00

韓國的新冠肺炎疫情反覆，當局禁止乘客在高鐵車廂內進食，但最近1名女子在車上的自私舉動引來網民炮轟。有乘客上傳影片，批評1名女子在車廂內吃蛋糕，被職員制止不久又拿出漢堡包，後來再斥其他乘客，直呼「你知道我爸是誰嗎？」。事件隨即登上熱搜，大批網民好奇女乘客父親的身份，紛紛網上起底，她最終與發帖者聯繫，解釋指事發前開了3小時的會議，導致精神狀態不佳，對受影響的人深表歉意。

韓國最近1件高鐵車廂內違規進食事件引來網民熱議，不少人表示要對涉事女子「起底」，（資料圖片）

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事件近日在韓國掀起熱烈討論，有網民2月28日於網上討論區發帖，並上傳1段在韓國高鐵（KTX）拍攝的影片。片中1名女乘客在車廂內吃朱古力蛋糕，被職員阻止後又拿出漢堡包進食，身旁的人希望她到車外用餐，但她立即發難，直斥「關你什麼事，你知道我爸是誰嗎？」，聲言不會放過對方，「一無是處的人心情不好就對有錢人發洩？」，又致電父親說：「我不過吃個麵包，有XX卻在說三道四。」

帖文一出，大批網民憤怒地要求對涉事女乘客「人肉起底」，發帖者不久再回應指，已得知女乘客的Instagram和Kakao Talk帳號，表示對方比自己年輕15歲，出身於普通家庭，父親也並非名人，希望在提告前，先給她1次道歉的機會。

韓媒與網民以「漢堡女」稱呼涉事女乘客，她很快便透過Kakao Talk向發帖者回應事件，解釋事發當天開了3個小時的會議，實在太肚餓，在精神狀態過敏的情況下，才作出相關舉動，就此向車廂內的人道歉，稱自己正在深切反省。

然而，許多網民認為事件並不單純，要求發帖者公開「漢堡女」等人身份，質疑他可能暗中「交易」，才突然叫網民不必再對「漢堡女」和其父親起底，相信她家人必定是有權有勢的人，才敢口出狂言辱罵他人。

（綜合）

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