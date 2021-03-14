白色情人節｜台女出差高雄與男友分開1年　他送儲值卡藏冧爆驚喜

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-03-14 12:00

星期日（14日）是白色情人節，不少情侶也會悉心準備禮物。但有台灣網民最近於討論區撰文，表示今年的白色情人節將與以往不同，因為隔天就要南下到高雄出差1年，即代表將與男友分隔兩地。樓主表示，男友特意送了乘車用的儲值卡，當中儲值額不但足夠讓她用1年，更暗藏愛情密碼，令她非常感動。

男友提前送「一卡通」當作是情人節禮物給樓主餞行。（Dcard討論區圖片）

該女網民於Dcard討論區撰文，表示在白色情人節後就要到高雄工作1年，即表示與拍拖5年的男友遠距離戀愛，坦言未能隨時見面故非常擔心。不過男友提前送「一卡通」當作是情人節禮物給她餞行，男友解釋因為知道樓主之前常常丟失悠遊卡，於是送多一張卡讓她隨時使用，而當中更內藏驚喜。

點擊下圖睇男友解釋送「一卡通」原因▼▼▼

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大批網民留言力讚男友非常貼心，又叫樓主好好珍惜對方，「遠距離加油」、「祝你們幸福」、「真的要收好這卡」、「人家男友真的很好」。部份網民笑稱冒失的樓主可能又再次不見卡，「還未用13145就沒了」、「你用小包先放好就不怕了」。

（Dcard討論區）

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