拜金家姐背男友約會醫生　豐胸睇書扮有內涵　細妹最嬲佢着成咁

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-13 15:00

現時愈來愈多人透過交友App結識異性，也有不少成功找到終生伴侶的例子。有女網民日前就在討論區撰文，抱怨姊姊即使已有男友，卻同時在交友App「釣金龜」，不時打探HA（醫管局）醫生有多少人工，後來她開始與醫生約會，便整天都穿低胸外套和黑絲短裙，又擅自翻找樓主衣櫃，穿她的衣服赴約，令她非常反感，更指「見佢本身男朋友都未試過咁着」。

有網民發文指，姊姊背着男友在交友App「釣金龜」，種種舉動讓她直呼非常討厭。（《過街英雄》劇照）

女網民「沒有最貓只有更貓」在連登討論區以「家姐溝到個醫生，變到好討厭」為題發帖，表示姊姊本身已有固定男友，卻一直騎牛搵馬，每天都在交友App上千挑萬選，並且只找條件優秀的對象，「唔高唔match，唔係專業人士唔match，住公屋唔match」，經過多次努力和吃飯約會，終於在2年後有醫生「上釣」。

樓主形容姊姊在結識新對象後變得很風騷，不但每天機不離手，以隨時都能「秒覆」男方，又經常問樓主：「HA（醫管局）醫生幾錢人工，有冇10萬？」。她續指，姊姊過往對自己纖瘦的身材引以為傲，毫不介意胸部大小，但最近卻一反常態，「同我講原來走咗去做自然豐胸」。

樓主批評姊姊經常擅自翻其衣櫃。（《過街英雄》劇照）

樓主坦言自此非常討厭姊姊，有種「莫名奇妙嘅反感」；直至最近，她更發現姊姊經常翻亂她的衣櫃，「先知原來佢已經開始睺住我啲靚衫」。她續指，由於姊姊每次與醫生網友約會時都要穿最漂亮的衣服，導致現在開始沒有衣服「出場」，就趁樓主不在家時，「將我櫃桶逐格逐格咁摷，逐件逐件衫拎出嚟睇」。

眼見姊姊整天都穿低胸外套和黑絲短裙，樓主直言非常反感，「因為佢（姊姊）見佢本身男朋友都未試過咁着」。她又批評，姊姊平時為人極懶惰，惟日前竟然開始拿樓主的書閱讀，「又問我點培養個人修養」；本來對時事不問不聞，現在卻將網上討論區當成自己的「內涵」，讓樓主哭笑不得，「我真係好討厭我而家嘅家姐」。

帖文引來網民熱議，有人批評樓主的姊姊精神出軌，並認為徹底改變自己迎合男方，最終也難以開花結果，「為咗溝仔而夾硬改變自己，好快會打回原形」，但也有部份人看好這段戀情，理解樓主姊姊只是為了自己終生幸福，「作為屋企人，應該係希望家姐搵到真愛，真係嫁到好人家」。

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