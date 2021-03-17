瘋狂投訴搲着數　水煲打邊爐兼偷遙控　前線職員怒數酒店西客惡行

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-17 09:45

不少港人趁周末假期都會到酒店「Staycation」輕鬆一下，但「客人並非永遠是對的」，有酒店前線員工日前撰文大吐苦水，分享過去接待過的無理客人，批評有人為小便宜而瘋狂投訴，清潔人員打掃時更發現房間凌亂不堪，熱水煲被用來打邊爐而報廢，窗簾被破壞，連電視機遙控也帶走，感嘆說道：「希望唔好難為我哋酒店前線。」

有酒店員工發帖，提及過去遇到的「西客」惡行，希望Staycation的客人能「高抬貴手」。（《假面酒店》劇照）

【最強流動派】即日起至3月21日玩「地表最強鬥一番」有獎問答遊戲，見識更多千奇百趣，賺「01積分」換禮品贏$300 DON DON DONKI禮券！

1名自稱酒店前線員工的網民早前在facebook群組「酒店Secret」發文，表示過去曾有2名客人到酒店Staycation，預訂高層數房間，員工安排他們入住頂樓下3層的房間，但隨即被投訴，酒店讓步送2人紅酒、朱古力和水果，惟樓主不解，認為該對情侶無理投訴，質疑「其實係咪要安排天台畀你住」。

樓主又憶述另一個案，指曾接待1家4口的客人，預訂海景房間，但一看房間就指「點解房望出去唔係全海景，會睇到小小大廈！」，批評酒店違反《商品說明條例》，要求見總經理，最終投訴成功，獲免費升級入住套房，並贈送客房服務的晚餐（room service dinner）。

樓主形容曾有情侶客人在房間內打邊爐，更擅自取用熱水煲當「鍋底」。（《假面酒店》劇照）

除了瘋狂投訴以獲升級和額外服務，更有年輕情侶在房間內大肆「搗亂」，當他們Check out離開，清潔人員準備收拾房間，卻發現房內有吃剩的肥牛和肉丸，熱水煲被用作打邊爐的器皿，已無法再使用，全間房也充斥着異味，「仲有喺間房染髮，整爛窗簾，飲咗mini bar唔認數，電視機遙控都帶走，太多太多衰格嘅行為我24小時都講唔晒」。

樓主最後慨嘆，希望各位「尊貴嘅Staycation客人」高抬貴手，對職員多點包容和體諒，不要再為了「搲着數」而無理投訴，又指雖然感謝客人入住酒店，惟「唔好難為我哋酒店前線」。

不少網民在帖文下留言，指酒店應該對着無理客人應「企硬」，每次都送額外服務息事寧人只會讓西客更變本加厲，「呢啲真係零容忍！」、「呢啲咁嘅社會垃圾真係影衰晒」、「其實可唔可以blacklist 啲西客」、「咁你酒店管理層肯事事跪低，西客必定陸遂有來」；有酒店業同行則認為疫情至少要多1年後，才能讓旅遊業恢復正常，「起碼要招呼呢班staycation西客多1年，都唔知點解捱落去」。

（fb群組「酒店Secret」）

同場加映：網民一人一件Staycation奇人奇事 新婚夫婦爆笑原因要求大床房