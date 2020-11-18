港媽酒店Staycation遺失早餐券　被拒用餐竟報警　網上投訴引熱議

【酒店Staycation / 離島】新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，港人仍未能出外旅遊，唯有到本地酒店「Staycation」（宅度假）享受一下。不過有港媽日前到酒店度假時，卻弄得一肚氣，更在facebook發文投訴！港媽指前日（16日）入住離島一間酒店，因掉失了早餐券而被拒進入餐廳享用早餐，後來更要報警處理。不少網民都批評她小題大做，又認為酒店做法並無不妥，「畀你食返係人情，唔畀你入去係道理」。

有網民指前日（16日）入住離島一間酒店，因掉失了早餐券而被拒進入餐廳享用早餐，後來更報警處理。（示意圖，GettyImages）

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該港媽在「自助餐/放題/飲食/酒店優惠情報」等fb群組發文投訴，指前日入住離島一間酒店，房價為1630元一晚，惟從沒想到「住一晚酒店會嬲到要報警」。她在帖文中講述當日情況，指訂房套餐本包括早餐及BBQ自助餐，但由於遺失了早餐券，餐廳職員不准其丈夫和孩子進內吃早餐，即使拿出身份證欲證明住客身份，接待處職員亦一口拒絕，並指「沒有券便不能吃早餐」。

港媽其後決定報警處理，認為自己已全付早餐錢，而酒店沒有兌現承諾。在警員到場前，突然有職員向她們表示可以入內用餐，「但是我們已經很嬲，沒有胃口食！」。她又批評，曾到過多個國家旅行，「從來未試過酒店這樣，會不給早餐個客食！真係惡劣的酒店！」。

帖文引起網上熱烈討論，不少網民都認為問題不在酒店，「沒餐券唔畀食，好正常，就算證明到係住客，但有啲係沒包早餐㗎嘛」，批評港媽自己丟失餐券反將責任推到酒店；不過亦有人認為酒店可以處理得更佳，應至少擺出盡力幫助客人的態度。

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