心理測驗│一圖測出愛情必需品　睇到迴旋鏢代表需要這東西？

在生活得累了的時候，不妨找一些物件來支撐自己重新振作。日本網站「TRILL」近日有心理測驗，透個「剪影」圖案找出一個人在愛情路上，有何必需品可以幫助關係發展。
👇👇👇上圖同時隱藏多種圖案？它們各自有不同解讀，請憑直覺選出當中第一眼看到的東西。👇👇👇
A褲子
B月亮
C嘴巴
D迴旋鏢
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同場加映：心理測驗│男生指甲形狀潛藏戀愛性格
👇👇👇【問題：你的他最接近以下哪種指甲形狀？】👇👇👇
A.指甲偏細長
B.指甲偏短
C.指甲偏圓弧
D.指甲偏扁平
👇👇👇【問題】平日握筆寫字時，最貼近以下哪個姿勢選項？👇👇👇
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👇👇👇按圖了解各類門牙形狀意思👇👇👇
同場加映：心理測驗│食番薯方式透視優點缺點
👇👇👇以下哪種是你平日吃番薯的方式？👇👇👇
1.連皮吃
2.剝一半皮吃
3.邊剝皮邊吃
4.切成一口大小吃
5.垂直切成兩半
6.剝除所有外皮才吃
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同場加映： 6種手勢暴露你真實個性、生活現況
👇👇👇從圖中選出你平日最常出現的拿杯手勢。👇👇👇
1.把杯耳放在手指之間
2.輕握杯耳，尾指靠下
3.拇指放在杯耳下，掌心握杯子主體
4.手掌握杯耳另一側
5.只用手指握住杯耳
6.手指輕扣杯耳，尾指、拇指分別頂着上下端
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