$1.1億六合彩｜全家夾份唔預兄嫂　只因一個舉動　網民：陰毒計較

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-19 17:30

【$1.1億六合彩】今晚（3月19日）再次迎來億元六合彩攪珠，1注獨中頭獎獎金估計高達1.1億元，不少市民紛紛湊熱鬧，以小博大一試運氣。有網民最近就在討論區發帖，指家人最近夾錢買六合彩，母親開聊天群組卻唯獨沒有大哥和大嫂，一問之下原來早於4至5年前曾全家一起買六合彩，結果中獎數千至1萬元，惟大嫂稱不小心將彩票「放落洗衣機洗爛咗」，家人全認為她私吞獎金，種下心結，因此今次六合彩也不讓兄嫂2人參與。

今期六合彩1注獨中頭獎獎金估計高達1.1億元，吸引不少市民「湊一腳」試運氣。（示意圖 / 資料圖片）

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樓主日前在香港討論區發帖，表示雖然家人平時少買六合彩，但每逢有可觀的派彩金額，他們也會一試運氣，因此今次的1.1億元巨額獎金，全家人決定「夾份」購買，母親更以通訊軟件開設新聊天室。不過，樓主卻發現群組中唯獨沒有哥哥和大嫂，好奇之下細問原因。

家人告知樓主，原來早在4至5年前，全家人亦曾夾錢買六合彩，當時樓主仍未成年便沒有參與，當時大嫂剛剛嫁入門，由她負責到馬會購買，結果他們中了四獎，大約可獲數千至1萬元的獎金，每人可分2000多元，「但係大嫂就話張六合彩唔小心放咗落洗衣機洗爛咗，拎唔到錢」，讓眾人大失所望，並認為大嫂私吞獎金，「所以今次唔打算預佢，廢事畀佢知，直情連阿哥都唔預」。

樓主透露，原來他的大嫂數年前曾負責為一家人購買及保管彩票，但後來指誤將彩票放進洗衣機而無法領獎，（資料圖片）

樓主驚覺近年家人對大嫂態度差的原因，相信與該次私吞獎金疑雲有關，慨嘆「如果真係咁，咁大嫂真係因小失大」。網民看過帖文後反應兩極，部份人批評樓主家人太小氣，「除咗樓主天真爛漫，全家人都陰毒計較」、「為何要睇個錢這麼大」，有人就認為事出必有因，「自作孽，不可活，大嫂今次無份是因果報應」。

為避免家人因錢傷和氣，有網民就指樓主的哥哥當初應自費向家人付錢，「你阿哥唔識做人，就算真係洗爛咗張飛，錢又唔係多，硬食派返畀大家、「大嫂負責保管，都要酌情賠返啲畀屋企人以示清白」，以減少家人猜疑，甚至心存芥蒂，有損一家人的感情。

（香港討論區）

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