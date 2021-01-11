中六合彩進帳7位數　外母促移民歎世界　夫妻1個原因繼續返工打拼

人人買六合彩都只想博取天降橫財的機會，然後「印印腳歎世界」，但最近有人妻在網上分享丈夫早年中六合彩的故事，指當年男方獲7位數（過百萬）的獎金後，她母親便不停勸2人辭職創業；到了近年香港社會動盪，又叫他們移民。不過，丈夫一直堅持留港工作，人妻亦欣賞另一半為人踏實不揮霍，並透露兩夫妻堅拒辭職和移民的原因。

有人妻網上分享，指丈夫早年中六合彩，被她母親一直勸說辭工，但兩夫妻堅持繼續工作。（電影《富貴逼人》劇照）

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該名人妻在「辦公室日報」撰文投稿，表示中六合彩當年她與丈夫還未結婚，領獎金時捐出部分予慈善機構，不久到東歐旅行慶祝，回港後開始籌備婚禮；另外也花400多萬元在港置業，連同律師費、裝修等雜費，獎金其實已所剩無幾。2人為了避免麻煩和給人炫耀的感覺，中獎一事從來只有雙方家人知道。

天降橫財本屬開心事，但人妻形容最大困擾其實來自其母親，因她自2人中獎後，便不停問男方為何不辭職、為何不周遊列國歎世界或創業做小本生意，甚至表示「中咗六合彩就唔好要個老婆返工啦！浪費時間！」，讓人妻非常反感，而丈夫則往往一笑置之。

時至近半年，人妻的母親眼見香港社會動盪，便再出動三寸不爛之舌，「起勢話我哋點解有錢都唔移民，係咁話我哋戇居，揸住嚿錢都唔走」。不過人妻表示，她與丈夫堅持不肯辭職，「其中1個原因係唔想同社會脫節，至於移民，有冇錢都唔想，我同老公好鍾意香港」。

直至近年樓主的母親游說兩夫妻移民，再被2人一口拒絕。（《我的婆婆怎麼那麼可愛》劇照）

她續指，由於兩夫妻不懂投資，理財主要靠儲錢和買股票，因此她很欣賞丈夫踏實節儉的個性，「冇因為一筆橫財而揮霍無度，亦冇因為呢筆橫財去諗其他不設實際嘅嘢」；相反母親卻一直將辭職和移民掛在口邊，讓她經常「無名火起」，認為他們當初若投資做生意，很可能在今次疫情下已一鋪清袋。

人妻在文中向丈夫道歉，「要你聽外母咁多說話」，更指自己與他立場一致，從來沒打算辭職，「我同你一樣，只係唔想同個社會脫節，就算當年嘅獎金過千萬都係咁話」，工作的心態有所改變，也非常享受一切依舊的生活。

不少網民大讚樓主兩夫妻有主見及思想成熟，並認同中六合彩也不應「裸辭」，「只係叫做打份工壓力無咁大，唔洗靠份糧開飯」、「7位數香港地點退休呀？」、「事主心態好正確，做嘢除咗為份糧，仲唔好同社會脫節」。

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