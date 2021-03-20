男友紋身有前度名字　港女嬲爆：點解唔整走？　聽到呢句回應更嬲

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-20 08:00

紋身容易洗走難，不少情侶愛意正濃時，都會在身上紋上愛的印記，一旦感情結束，印記卻仍在身上難以磨滅。有女生最近在網上撰文訴苦，表示男友身上仍有前女友名字的紋身，她面露不悅地問為何不以其他圖案覆蓋，男友的回答卻令她更憤怒。惟不少網民卻指樓主太小器，「掉返轉諗，佢肯同你講，即係覺得冇乜嘢」。

有港女發文訴苦.，指男友身上有前女友名字的紋身，直問對方有否考慮其感受。（示意圖 / Lucas Lenzi / Unsplash）

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該名女網民在香港討論區以「男朋友身上面仲有前女朋友個名嘅紋身」為題發文，表示其男友身上有許多紋身，她一直沒有特別去了解當中意思，直至最近仔細一看，發現部份紋身設計非常漂亮，好奇向男友問起背後的含意，「見到個女仔名，真係紋得幾靚，咪問佢個名點解，此人諗都唔諗吓就答係前女朋友個名」，樓主隨即嬲爆。

男友解釋指該紋身設計漂亮，意義不大，故沒有打算弄走。（《我的野蠻女友》劇照）

樓主形容當下已面露不悅，反問男友「點解唔紋啲嘢整走佢」，但對方只輕描淡寫地指前女友名字的紋身「幾靚」，沒有打算弄走。她續指，即使自己憤怒得質疑對方有否考慮其感受，「佢（男友）就話冇所謂啦，小小事，又唔係啲乜……」。

樓主深感疑惑，並求教其他網民，「如果你哋男／女朋友身上面有前男／女朋友個名，你哋會點？會唔會嬲？」。帖文一出，有網民就反批樓主對男友「管太多」，指紋身不易移除或遮蓋，「咁易整走啲紋身嘅咩？」、「妳叫佢紋多個妳嘅名囉」、「咪咁小器啦」。然而，也有部份網民直指將另一半的名字紋上身實屬危險之舉，「紋女友名的確係幾白癡，一分手就自己攞來麻煩」、「最黐線係紋男女朋友個名」，形容此舉最終只為自己招麻煩。

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