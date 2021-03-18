港女拍拖以來堅持化全妝　1個原因怕被男友見到素顏：驚佢嫌棄我

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-18 13:30

每個人都希望在心儀對象面前保持最好的形象，有港女於討論區發文，稱認識男友以來一直化全妝，擔心對方看到自己素顏的樣子「會嫌棄我」。她直言自小已對外貌感自卑，加上男友以往曾嫌棄前度的素顏，直言不希望有機會讓對方感失望，「因為咁樣而對我冷淡，甚至分手」。帖文引起網民討論，不少人鼓勵樓主「做自己」，認為如男友因看到素顏而不再愛她，分手亦不可惜。

有港女於討論區發文，稱拍拖以來一直堅持化全妝，擔心男友見到自己素顏會嫌棄。（《Doctors》劇照）

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「好擔心俾男朋友見到素顏。」該名港女於Dcard討論區發文，指與男友相識以來，每次見面必定會化全妝，「從來未俾佢見過冇化妝嘅樣」。她自言從小到大也對外表感自卑，認為未化妝的樣子沒有氣息，而且眼睛細小，加上皮膚不佳，「毛孔勁大，面青口唇白咁」，故每次外出也會化妝及戴有色的隱形眼鏡，「雖然我化咗妝都唔係話有幾靚，但至少都氣色好，精神少少。最大嘅重點係我戴開colour con，冇戴嘅時候眼珠簡直係細到傻」。

樓主直言因男友曾批評前度妝前妝後分別大，擔心對方會嫌棄自己素顏的樣子。（《請回答1998》劇照）

除了讓外表「見得人」外，樓主堅持化妝的最大原因其實與男友有關。她指男友曾提及前度「素顏爭好遠，認唔出」，令她非常擔心得到同樣的批評，「好驚佢會嫌棄我，因為咁樣而對我冷淡，甚至分手」。即使她明白如男友因化妝問題而冷落她並不合理，但仍然感到擔心，「如果真係俾佢嫌棄一定會對我自信心好大打擊，我都唔想咁易受人影響，但我控制唔到」。

帖文引來不少女網民留言，紛紛鼓勵樓主做自己，認為如繼續交往，男友總有機會看到素顏，如因妝前妝後的分別而分手，亦證明對方並非對的人，「遲早都見到啦，如果佢厭棄直接分手算啦」、「拍拖唔使驚唔使擔心真係舒服好多，其實我哋只係人一個，本身就係咁，你唔接受呢個面貌嘅我，咁又憑乜接受我化咗妝最好狀態嘅面貌？」。

不少網民認為如伴侶因妝前妝後的分別而分手，證明對方並非對的人。（《太陽的後裔》劇照）

亦有男網民指出，並非所有男生也介意外貌，笑言不用等女生花時間化妝更方便，「其實又唔使擔心，你男朋友係鍾意你就係鍾意你，唔會因為你唔化妝而變，除非佢因為睇你樣而同你拍拖」、「一直支持女性唔化妝拍拖出街，最自然同舒服嘅感覺對我嚟講係最好」。

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